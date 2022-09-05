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В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу
В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.09.2022
В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу
Район Новой Каховки в Херсонской области в двенадцатый раз за стуки подвергся ракетному обстрелу, работает российская система ПВО, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:13
2022-09-05T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Район Новой Каховки в Херсонской области в двенадцатый раз за стуки подвергся ракетному обстрелу, работает российская система ПВО, сообщает Telegram-канал военно-гражданской администрации (ВГА) города."В 18.30 в Новой Каховке 12-я воздушная тревога. На этот раз под обстрелом город и поселок городского типа Казацкое. Работало ПВО, осколки от сбитых ракет падали в городе в районе банно-прачечного комбината", - говорится в сообщении.
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новая каховка
херсонская область
украина
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в мире, новая каховка, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
19:13 05.09.2022
 
В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу

Власти Новой Каховки: ВСУ в 12-й раз за сутки обстреливают город, работает ПВО России

Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке
Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке
Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Район Новой Каховки в Херсонской области в двенадцатый раз за стуки подвергся ракетному обстрелу, работает российская система ПВО, сообщает Telegram-канал военно-гражданской администрации (ВГА) города.
"В 18.30 в Новой Каховке 12-я воздушная тревога. На этот раз под обстрелом город и поселок городского типа Казацкое. Работало ПВО, осколки от сбитых ракет падали в городе в районе банно-прачечного комбината", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
08:00
Американцы хотят открыть второй украинский фронт
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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