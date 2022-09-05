https://ria.ru/20220905/obstrel-1814656670.html

В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу

В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.09.2022

В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу

Район Новой Каховки в Херсонской области в двенадцатый раз за стуки подвергся ракетному обстрелу, работает российская система ПВО, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:13

2022-09-05T19:13

2022-09-05T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Район Новой Каховки в Херсонской области в двенадцатый раз за стуки подвергся ракетному обстрелу, работает российская система ПВО, сообщает Telegram-канал военно-гражданской администрации (ВГА) города."В 18.30 в Новой Каховке 12-я воздушная тревога. На этот раз под обстрелом город и поселок городского типа Казацкое. Работало ПВО, осколки от сбитых ракет падали в городе в районе банно-прачечного комбината", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

новая каховка

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новая каховка, херсонская область , украина, вооруженные силы украины