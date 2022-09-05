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В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу
В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.09.2022
В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу
Район Новой Каховки в Херсонской области в двенадцатый раз за стуки подвергся ракетному обстрелу, работает российская система ПВО, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:13
2022-09-05T19:13
2022-09-05T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Район Новой Каховки в Херсонской области в двенадцатый раз за стуки подвергся ракетному обстрелу, работает российская система ПВО, сообщает Telegram-канал военно-гражданской администрации (ВГА) города."В 18.30 в Новой Каховке 12-я воздушная тревога. На этот раз под обстрелом город и поселок городского типа Казацкое. Работало ПВО, осколки от сбитых ракет падали в городе в районе банно-прачечного комбината", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Новой Каховке в 12-й раз за сутки объявили воздушную тревогу
Власти Новой Каховки: ВСУ в 12-й раз за сутки обстреливают город, работает ПВО России