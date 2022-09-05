https://ria.ru/20220905/obstrel-1814627721.html
В херсонском Таврийске пять человек были тяжело ранены при обстреле
В херсонском Таврийске пять человек были тяжело ранены при обстреле - РИА Новости, 05.09.2022
В херсонском Таврийске пять человек были тяжело ранены при обстреле
Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела гражданского объекта - мельницы в городе Таврийске в районе Новой Каховки в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:26
2022-09-05T17:26
2022-09-05T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела гражданского объекта - мельницы в городе Таврийске в районе Новой Каховки в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев."Пятеро раненых, есть тяжелораненые, в живот, с отрывом конечностей - рука и нога держатся на мягких тканях - в результате обстрела гражданского объекта – мельницы в Таврийске, где находится производство муки и комбикормов. Военных рядом не было", - сказал Леонтьев.Ранее Леонтьев сообщил, что обстрелы района Новой Каховки не прекращались всю ночь, с начала суток было 9 обстрелов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/zaes-1814591880.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
17:26 05.09.2022 (обновлено: 18:10 05.09.2022)
В херсонском Таврийске пять человек были тяжело ранены при обстреле
В херсонском Таврийске пять человек были тяжело ранены при ракетном обстреле
ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела гражданского объекта - мельницы в городе Таврийске в районе Новой Каховки в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
"Пятеро раненых, есть тяжелораненые, в живот, с отрывом конечностей - рука и нога держатся на мягких тканях - в результате обстрела гражданского объекта – мельницы в Таврийске, где находится производство муки и комбикормов. Военных рядом не было", - сказал Леонтьев.
Ранее Леонтьев сообщил, что обстрелы района Новой Каховки не прекращались всю ночь, с начала суток было 9 обстрелов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.