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При обстреле Кировского района Донецка повреждены пять домов

При обстреле Кировского района Донецка повреждены пять домов - РИА Новости, 05.09.2022

При обстреле Кировского района Донецка повреждены пять домов

Два многоквартирных и три частных дома повреждены из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:03

2022-09-05T15:03

2022-09-05T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Два многоквартирных и три частных дома повреждены из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района пострадали еще два многоквартирных и три частных дома. Повреждения получили фасады, остекление, кровля", - написал он в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в понедельник украинские войска неоднократно обстреливали Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр)