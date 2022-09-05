https://ria.ru/20220905/obstrel-1814566881.html
При обстреле Кировского района Донецка повреждены пять домов
При обстреле Кировского района Донецка повреждены пять домов - РИА Новости, 05.09.2022
При обстреле Кировского района Донецка повреждены пять домов
Два многоквартирных и три частных дома повреждены из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:03
2022-09-05T15:03
2022-09-05T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Два многоквартирных и три частных дома повреждены из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района пострадали еще два многоквартирных и три частных дома. Повреждения получили фасады, остекление, кровля", - написал он в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в понедельник украинские войска неоднократно обстреливали Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
При обстреле Кировского района Донецка повреждены пять домов
Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ повреждены пять домов