https://ria.ru/20220905/obstrel-1814448246.html
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую под Энергодаром
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую под Энергодаром - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую под Энергодаром
Артиллерия украинских военизированных формирования открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:43
2022-09-05T09:43
2022-09-05T09:52
специальная военная операция на украине
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 5 сен - РИА Новости. Артиллерия украинских военизированных формирования открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в администрации города."Идет обстрел Каменки-Днепровской со стороны Никополя. Повреждена гражданская инфраструктура", - сказал собеседник агентства.Информация о погибших и пострадавших уточняется.В результате обстрела города со стороны украинских военных 30 августа удар пришелся по жилому многоэтажному дому, гостиничному комплексу и детскому саду.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Энергодар
09:43 05.09.2022 (обновлено: 09:52 05.09.2022)
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую под Энергодаром
ВСУ обстреляли жилой квартал Каменки-Днепровской под Энергодаром