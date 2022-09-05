https://ria.ru/20220905/obstrel-1814448246.html

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую под Энергодаром

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую под Энергодаром - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую под Энергодаром

Артиллерия украинских военизированных формирования открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:43

2022-09-05T09:43

2022-09-05T09:52

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 5 сен - РИА Новости. Артиллерия украинских военизированных формирования открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в администрации города."Идет обстрел Каменки-Днепровской со стороны Никополя. Повреждена гражданская инфраструктура", - сказал собеседник агентства.Информация о погибших и пострадавших уточняется.В результате обстрела города со стороны украинских военных 30 августа удар пришелся по жилому многоэтажному дому, гостиничному комплексу и детскому саду.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская область, энергодар