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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.09.2022
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https://ria.ru/20220905/obstrel-1814439878.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:50
2022-09-05T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:53 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский р-н), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 08:10 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Горловки совершен в 7:35, украинские силовики выпустили по Центрально-городскому району города четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года.До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергается поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://radiosputnik.ria.ru/20220705/obstrel-1800268244.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
08:50 05.09.2022 (обновлено: 09:51 05.09.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:53 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский р-н), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 08:10 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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Обстрел Горловки совершен в 7:35, украинские силовики выпустили по Центрально-городскому району города четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года.
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергается поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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