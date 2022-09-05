https://ria.ru/20220905/obstrel-1814439878.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:50

2022-09-05T08:50

2022-09-05T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:53 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский р-н), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 08:10 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Горловки совершен в 7:35, украинские силовики выпустили по Центрально-городскому району города четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года.До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергается поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/obstrel-1800268244.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато