08:50 05.09.2022 (обновлено: 09:51 05.09.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:53 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский р-н), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 08:10 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Обстрел Горловки совершен в 7:35, украинские силовики выпустили по Центрально-городскому району города четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года.
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергается поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.