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В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова - РИА Новости, 05.09.2022
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В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова
В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова - РИА Новости, 05.09.2022
В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова
Приговор Ивану Сафронову, который осужден по делу о госизмене, следует обосновать для общественности, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:12
2022-09-05T17:12
происшествия
кирилл кабанов
московский городской суд
иван сафронов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Приговор Ивану Сафронову, который осужден по делу о госизмене, следует обосновать для общественности, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части."Дела по шпионажу и измене родине по сути являются самыми тяжкими. Если были доказательства по его причастности, поскольку дело засекречено, то понятно, что наказание соответствует обвинению... Все-таки, если такой жесткий приговор, придется, наверное, доводить до публичного поля все-таки обоснования этого приговора", - сообщил Кабанов.По его словам, это необходимо в первую очередь, чтобы "снять напряженность в профессиональной среде", поэтому "представители спецслужб должны обосновать этот приговор"."Когда дело касается журналиста, какие-то вещи, даже в советское время, спецслужбы доводили для того, чтобы не создавать какой-то хаос в обществе", - добавил Кабанов.
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происшествия, кирилл кабанов, московский городской суд, иван сафронов
Происшествия, Кирилл Кабанов, Московский городской суд, Иван Сафронов
17:12 05.09.2022
 
В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова

Член СПЧ Кабанов считает, что приговор в 22 года колонии Сафронову необходимо обосновать

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Приговор Ивану Сафронову, который осужден по делу о госизмене, следует обосновать для общественности, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.
"Дела по шпионажу и измене родине по сути являются самыми тяжкими. Если были доказательства по его причастности, поскольку дело засекречено, то понятно, что наказание соответствует обвинению... Все-таки, если такой жесткий приговор, придется, наверное, доводить до публичного поля все-таки обоснования этого приговора", - сообщил Кабанов.
По его словам, это необходимо в первую очередь, чтобы "снять напряженность в профессиональной среде", поэтому "представители спецслужб должны обосновать этот приговор".
"Когда дело касается журналиста, какие-то вещи, даже в советское время, спецслужбы доводили для того, чтобы не создавать какой-то хаос в обществе", - добавил Кабанов.
Оглашение приговора советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
16:19
Защита обжалует приговор Сафронову
 
ПроисшествияКирилл КабановМосковский городской судИван Сафронов
 
 
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