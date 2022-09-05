https://ria.ru/20220905/obosnovanie-1814622293.html

В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова

В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова - РИА Новости, 05.09.2022

В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова

Приговор Ивану Сафронову, который осужден по делу о госизмене, следует обосновать для общественности, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:12

2022-09-05T17:12

2022-09-05T17:12

происшествия

кирилл кабанов

московский городской суд

иван сафронов

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Приговор Ивану Сафронову, который осужден по делу о госизмене, следует обосновать для общественности, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части."Дела по шпионажу и измене родине по сути являются самыми тяжкими. Если были доказательства по его причастности, поскольку дело засекречено, то понятно, что наказание соответствует обвинению... Все-таки, если такой жесткий приговор, придется, наверное, доводить до публичного поля все-таки обоснования этого приговора", - сообщил Кабанов.По его словам, это необходимо в первую очередь, чтобы "снять напряженность в профессиональной среде", поэтому "представители спецслужб должны обосновать этот приговор"."Когда дело касается журналиста, какие-то вещи, даже в советское время, спецслужбы доводили для того, чтобы не создавать какой-то хаос в обществе", - добавил Кабанов.

https://ria.ru/20220905/obzhalovanie-1814602460.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кирилл кабанов, московский городской суд, иван сафронов