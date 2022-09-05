https://ria.ru/20220905/novatek-1814617403.html

Путин разрешил "дочке" "Новатэка" приобрести долю в "Тернефтегазе"

Путин разрешил "дочке" "Новатэка" приобрести долю в "Тернефтегазе" - РИА Новости, 05.09.2022

Путин разрешил "дочке" "Новатэка" приобрести долю в "Тернефтегазе"

Президент России Владимир Путин разрешил "дочке" "Новатэка" приобрести у TotalEnergies долю в СП "Тернефтегаз", соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:58

2022-09-05T16:58

2022-09-05T16:58

владимир путин

экономика

новатэк

total

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "дочке" "Новатэка" приобрести у TotalEnergies долю в СП "Тернефтегаз", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 года… и указанием президента РФ от 16 августа 2022… разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Новатэк Московская область" сделки по приобретению 1 714 180 106 штук обыкновенных акций закрытого акционерного общества "Тернефтегаз", принадлежащих акционерному обществу упрощенного типа "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Термокарстовое (TotalEnergies EP Temokarsovoye)", - говорится в документе.Отмечается, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 16 августа 2022 года."Новатэк" в конце августа сообщил, что приобретает долю в 49% французской TotalEnergies в их совместном предприятии "Тернефтегаз", таким образом увеличивая свое участие до 100%. По сообщению TotalEnergies, соглашение о продаже доли было достигнуто еще 18 июля на условиях, которые позволяют французской компании возместить еще не окупившие себя инвестиции в предприятие."Тернефтегаз" с 2015 года ведет добычу на Термокарстовом газоконденсатном месторождении, расположенном в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО). А договоренность о создании этого СП с французской TotalEnergies (ранее Total) была достигнута еще в 2009 году. Оно стало первым совместным предприятием с французской компанией, обозначив стратегическое партнерство "Новатэка" с Total.Французское издание Le Monde заявляло, что TotalEnergies участвует в поставках газового конденсата для производства авиатоплива, которое могло использоваться российскими военными на Украине. И, по утверждению газеты, речь идет именно о конденсате компании "Тернефтегаз".TotalEnergies эти сообщения опровергла и также опубликовала разъяснения, полученные у "Новатэка". Он пояснил, что нестабильный газовый конденсат с Термокарстового месторождения отправляется на Пуровский завод для стабилизации. Затем уже стабильный конденсат уходит на комплекс в Усть-Луге и перерабатывается в легкую и тяжелую нафту, керосин, газойл и мазут. Полученный авиакеросин полностью направляется на экспорт и даже не имеет необходимой для продажи внутри РФ сертификации.

https://ria.ru/20220818/tankery-1810613004.html

https://ria.ru/20220706/totalenergies-1800697505.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, новатэк, total