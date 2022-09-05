https://ria.ru/20220905/nikolaev-1814523441.html
ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом, сообщило Минобороны
ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом, сообщило Минобороны - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом, сообщило Минобороны
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, 7 БМП и более 220 военных, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:04
2022-09-05T13:04
2022-09-05T13:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, 7 БМП и более 220 военных, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Россия
ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом, сообщило Минобороны
Минобороны: ВСУ потеряли более 220 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении