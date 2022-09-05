https://ria.ru/20220905/nikolaev-1814523441.html

ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом, сообщило Минобороны

ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом, сообщило Минобороны - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ потеряли более 220 военных за сутки под Николаевом, сообщило Минобороны

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, 7 БМП и более 220 военных, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:04

2022-09-05T13:04

2022-09-05T13:04

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении 11 танков, 7 БМП и более 220 военных, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия