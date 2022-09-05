https://ria.ru/20220905/natsproekt-1814618070.html
Оборудования для нацпроекта "Цифровая экономика" хватит, заявили в Минцифры
Оборудования для нацпроекта "Цифровая экономика" хватит, заявили в Минцифры - РИА Новости, 05.09.2022
Оборудования для нацпроекта "Цифровая экономика" хватит, заявили в Минцифры
Оборудования для реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в стране хватает, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:01
2022-09-05T17:01
2022-09-05T17:01
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Оборудования для реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в стране хватает, заявили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства написала, что Минцифры РФ попросило скорректировать федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" из-за дефицита импортного телекоммуникационного оборудования. Речь идет о скорости подключения малых населенных пунктов к широкополосному интернету."В России хватает оборудования для реализации нацпроекта "Цифровая экономика", - сказали в министерстве, отметив также, что Минцифры удалось сохранить прежние целевые значения по подключению малых населенных пунктов к интернету."Все ранее утвержденные малые населенные пункты планируется обеспечить интернетом за счет новых инициатив министерства. В частности, Минцифры выступает за совместное использование базовых станций различными операторами связи", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220831/mintsifry-1813546880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Оборудования для нацпроекта "Цифровая экономика" хватит, заявили в Минцифры
Минцифры: оборудования для нацпроекта "Цифровая экономика" хватит
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Оборудования для реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в стране хватает, заявили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства написала, что Минцифры РФ
попросило скорректировать федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" из-за дефицита импортного телекоммуникационного оборудования. Речь идет о скорости подключения малых населенных пунктов к широкополосному интернету.
"В России хватает оборудования для реализации нацпроекта "Цифровая экономика", - сказали в министерстве, отметив также, что Минцифры удалось сохранить прежние целевые значения по подключению малых населенных пунктов к интернету.
"Все ранее утвержденные малые населенные пункты планируется обеспечить интернетом за счет новых инициатив министерства. В частности, Минцифры выступает за совместное использование базовых станций различными операторами связи", - добавили в министерстве.