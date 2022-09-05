12:09 05.09.2022 (обновлено: 18:08 05.09.2022)
В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини"
The Washington Times: президент США Байден выпустил на волю внутреннего Муссолини
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии на прошлой неделе напоминает риторику диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини, так как слова американского лидера раскалывают жителей страны с разными политическими взглядами, заявила в колонке для The Washington Times Шерил Чамли.
По мнению обозревателя, глава государства использует язык ненависти, все дальше уходя от идей, которые составляют основу американской идеологии единства.
"Где же любовь к Америке как всеобщему плавильному котлу? Скорее, Байден выпустил на волю своего внутреннего Бенито Муссолини. Его риторика разобщала", — заметила Чамли .
Журналистка выразила мнение, что мишенью хозяина Белого дома стали все 74 с лишним миллиона американцев с консервативными взглядами, которые проголосовали на выборах за экс-президента США Дональда Трампа.
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"Серьезно, Америке эта ненавистная риторика нужна сейчас примерно так же, как американским гражданам пули в голову", — посетовала журналист.
На прошлой неделе Байден в выступлении в Филадельфии назвал республиканцев из движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку вновь великой"), поддерживающих Трампа, экстремистами. По его мнению, бывший хозяин Белого дома и его сторонники "угрожают самим основам нашей республики". Трамп в ответ назвал своего преемника "врагом государства".
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