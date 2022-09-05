https://ria.ru/20220905/mussolini-1814497738.html

В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини"

В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини" - РИА Новости, 05.09.2022

В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини"

Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии на прошлой неделе напоминает риторику диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини, так как слова... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:09

2022-09-05T12:09

2022-09-05T18:08

в мире

джо байден

бенито муссолини

дональд трамп

америка

филадельфия

сша

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии на прошлой неделе напоминает риторику диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини, так как слова американского лидера раскалывают жителей страны с разными политическими взглядами, заявила в колонке для The Washington Times Шерил Чамли.По мнению обозревателя, глава государства использует язык ненависти, все дальше уходя от идей, которые составляют основу американской идеологии единства.Журналистка выразила мнение, что мишенью хозяина Белого дома стали все 74 с лишним миллиона американцев с консервативными взглядами, которые проголосовали на выборах за экс-президента США Дональда Трампа.Байден раскалывает общество в тот момент, когда у Штатов есть множество серьезных проблем, требующих совместных усилий, отметила Чамли. Она упомянула не только испорченные отношения с Россией и Китаем, но и последствия кризиса, спровоцированного пандемией, а также рекордную инфляцию.На прошлой неделе Байден в выступлении в Филадельфии назвал республиканцев из движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку вновь великой"), поддерживающих Трампа, экстремистами. По его мнению, бывший хозяин Белого дома и его сторонники "угрожают самим основам нашей республики". Трамп в ответ назвал своего преемника "врагом государства".

https://ria.ru/20220904/lenin-1814300045.html

https://ria.ru/20220904/bayden-1814250944.html

америка

филадельфия

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, бенито муссолини, дональд трамп, америка, филадельфия, сша