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В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини" - РИА Новости, 05.09.2022
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В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини"
В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини" - РИА Новости, 05.09.2022
В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини"
Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии на прошлой неделе напоминает риторику диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини, так как слова... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:09
2022-09-05T18:08
в мире
джо байден
бенито муссолини
дональд трамп
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии на прошлой неделе напоминает риторику диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини, так как слова американского лидера раскалывают жителей страны с разными политическими взглядами, заявила в колонке для The Washington Times Шерил Чамли.По мнению обозревателя, глава государства использует язык ненависти, все дальше уходя от идей, которые составляют основу американской идеологии единства.Журналистка выразила мнение, что мишенью хозяина Белого дома стали все 74 с лишним миллиона американцев с консервативными взглядами, которые проголосовали на выборах за экс-президента США Дональда Трампа.Байден раскалывает общество в тот момент, когда у Штатов есть множество серьезных проблем, требующих совместных усилий, отметила Чамли. Она упомянула не только испорченные отношения с Россией и Китаем, но и последствия кризиса, спровоцированного пандемией, а также рекордную инфляцию.На прошлой неделе Байден в выступлении в Филадельфии назвал республиканцев из движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку вновь великой"), поддерживающих Трампа, экстремистами. По его мнению, бывший хозяин Белого дома и его сторонники "угрожают самим основам нашей республики". Трамп в ответ назвал своего преемника "врагом государства".
https://ria.ru/20220904/lenin-1814300045.html
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в мире, джо байден, бенито муссолини, дональд трамп, америка, филадельфия, сша
В мире, Джо Байден, Бенито Муссолини, Дональд Трамп, Америка, Филадельфия, США
12:09 05.09.2022 (обновлено: 18:08 05.09.2022)
 
В США рассказали, как Байден выпустил своего "внутреннего Муссолини"

The Washington Times: президент США Байден выпустил на волю внутреннего Муссолини

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии на прошлой неделе напоминает риторику диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини, так как слова американского лидера раскалывают жителей страны с разными политическими взглядами, заявила в колонке для The Washington Times Шерил Чамли.
По мнению обозревателя, глава государства использует язык ненависти, все дальше уходя от идей, которые составляют основу американской идеологии единства.

"Где же любовь к Америке как всеобщему плавильному котлу? Скорее, Байден выпустил на волю своего внутреннего Бенито Муссолини. Его риторика разобщала", — заметила Чамли .

Журналистка выразила мнение, что мишенью хозяина Белого дома стали все 74 с лишним миллиона американцев с консервативными взглядами, которые проголосовали на выборах за экс-президента США Дональда Трампа.
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Байден раскалывает общество в тот момент, когда у Штатов есть множество серьезных проблем, требующих совместных усилий, отметила Чамли. Она упомянула не только испорченные отношения с Россией и Китаем, но и последствия кризиса, спровоцированного пандемией, а также рекордную инфляцию.

"Серьезно, Америке эта ненавистная риторика нужна сейчас примерно так же, как американским гражданам пули в голову", — посетовала журналист.

На прошлой неделе Байден в выступлении в Филадельфии назвал республиканцев из движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку вновь великой"), поддерживающих Трампа, экстремистами. По его мнению, бывший хозяин Белого дома и его сторонники "угрожают самим основам нашей республики". Трамп в ответ назвал своего преемника "врагом государства".
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В миреДжо БайденБенито МуссолиниДональд ТрампАмерикаФиладельфияСША
 
 
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