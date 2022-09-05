В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится
Депутат Морозов: после спецоперации роль украинского языка может кардинально измениться
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Создавать в РФ институт украинского языка может не потребоваться, проблемы любого языка следуют за политикой, после "переформатирования" Украины и выполнения задач спецоперации РФ роль украинского языка может кардинально измениться, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с просьбой рассмотреть вопрос "о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка". Как отмечает парламентарий в обращении, сейчас предпринимаются попытки искусственно изменить правописание и фонетику украинского языка, регулятором которого выступает Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины, с целью "отдалить его от русского". Вместе с тем, он подчеркнул, что украинский язык является неотъемлемой частью культуры РФ, а в Крыму он имеет статус государственного.
"На мой взгляд, любые проблемы любого языка идут вслед за политикой. Создавать новый институт ради Крыма вряд ли уместно. Там все отрегулируют в ручном режиме. А украинский язык заживёт своей органичной жизнью после полного переформатирования украинского государства", - заявил парламентарий.
По словам депутата, сама языковая политика Украины враждебна не только к русскому, она "уничтожает украинский язык, так как отрывает его от русских корней".
"Выполнение задач СВО неизбежно кардинально изменит и роль украинского языка. Украинский язык может существовать и развиваться только вместе с русским языком", - резюмировал он.