https://ria.ru/20220905/mova-1814459746.html

В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится

В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится - РИА Новости, 05.09.2022

В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится

Создавать в РФ институт украинского языка может не потребоваться, проблемы любого языка следуют за политикой, после "переформатирования" Украины и выполнения... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:34

2022-09-05T10:34

2022-09-05T10:34

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

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олег морозов

евгений федоров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Создавать в РФ институт украинского языка может не потребоваться, проблемы любого языка следуют за политикой, после "переформатирования" Украины и выполнения задач спецоперации РФ роль украинского языка может кардинально измениться, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.Депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с просьбой рассмотреть вопрос "о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка". Как отмечает парламентарий в обращении, сейчас предпринимаются попытки искусственно изменить правописание и фонетику украинского языка, регулятором которого выступает Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины, с целью "отдалить его от русского". Вместе с тем, он подчеркнул, что украинский язык является неотъемлемой частью культуры РФ, а в Крыму он имеет статус государственного."На мой взгляд, любые проблемы любого языка идут вслед за политикой. Создавать новый институт ради Крыма вряд ли уместно. Там все отрегулируют в ручном режиме. А украинский язык заживёт своей органичной жизнью после полного переформатирования украинского государства", - заявил парламентарий.По словам депутата, сама языковая политика Украины враждебна не только к русскому, она "уничтожает украинский язык, так как отрывает его от русских корней"."Выполнение задач СВО неизбежно кардинально изменит и роль украинского языка. Украинский язык может существовать и развиваться только вместе с русским языком", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220825/mikhalkov-1812187241.html

https://ria.ru/20220904/vsu-1814359850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, украина, госдума рф, олег морозов, евгений федоров, ситуация в днр и лнр