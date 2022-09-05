Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/mova-1814459746.html
В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится
В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится - РИА Новости, 05.09.2022
В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится
Создавать в РФ институт украинского языка может не потребоваться, проблемы любого языка следуют за политикой, после "переформатирования" Украины и выполнения... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:34
2022-09-05T10:34
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
госдума рф
олег морозов
евгений федоров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Создавать в РФ институт украинского языка может не потребоваться, проблемы любого языка следуют за политикой, после "переформатирования" Украины и выполнения задач спецоперации РФ роль украинского языка может кардинально измениться, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.Депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с просьбой рассмотреть вопрос "о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка". Как отмечает парламентарий в обращении, сейчас предпринимаются попытки искусственно изменить правописание и фонетику украинского языка, регулятором которого выступает Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины, с целью "отдалить его от русского". Вместе с тем, он подчеркнул, что украинский язык является неотъемлемой частью культуры РФ, а в Крыму он имеет статус государственного."На мой взгляд, любые проблемы любого языка идут вслед за политикой. Создавать новый институт ради Крыма вряд ли уместно. Там все отрегулируют в ручном режиме. А украинский язык заживёт своей органичной жизнью после полного переформатирования украинского государства", - заявил парламентарий.По словам депутата, сама языковая политика Украины враждебна не только к русскому, она "уничтожает украинский язык, так как отрывает его от русских корней"."Выполнение задач СВО неизбежно кардинально изменит и роль украинского языка. Украинский язык может существовать и развиваться только вместе с русским языком", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220825/mikhalkov-1812187241.html
https://ria.ru/20220904/vsu-1814359850.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2117:1587_1920x0_80_0_0_e06f0be10478ff05b8bced679b381295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, госдума рф, олег морозов, евгений федоров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Госдума РФ, Олег Морозов, Евгений Федоров, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:34 05.09.2022
 
В Госдуме считают, что роль украинского языка после спецоперации изменится

Депутат Морозов: после спецоперации роль украинского языка может кардинально измениться

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Создавать в РФ институт украинского языка может не потребоваться, проблемы любого языка следуют за политикой, после "переформатирования" Украины и выполнения задач спецоперации РФ роль украинского языка может кардинально измениться, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с просьбой рассмотреть вопрос "о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка". Как отмечает парламентарий в обращении, сейчас предпринимаются попытки искусственно изменить правописание и фонетику украинского языка, регулятором которого выступает Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины, с целью "отдалить его от русского". Вместе с тем, он подчеркнул, что украинский язык является неотъемлемой частью культуры РФ, а в Крыму он имеет статус государственного.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 20:42
Михалков выступил против преподавания на украинском языке в школах Донбасса
"На мой взгляд, любые проблемы любого языка идут вслед за политикой. Создавать новый институт ради Крыма вряд ли уместно. Там все отрегулируют в ручном режиме. А украинский язык заживёт своей органичной жизнью после полного переформатирования украинского государства", - заявил парламентарий.
По словам депутата, сама языковая политика Украины враждебна не только к русскому, она "уничтожает украинский язык, так как отрывает его от русских корней".
"Выполнение задач СВО неизбежно кардинально изменит и роль украинского языка. Украинский язык может существовать и развиваться только вместе с русским языком", - резюмировал он.
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 16:01
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаГосдума РФОлег МорозовЕвгений ФедоровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала