09:12 05.09.2022 (обновлено: 15:17 05.09.2022)
Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетировали здание правительства Молдавии
Антиправительственные протесты в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии, призывая кабинет министров уйти в отставку, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Это антинародное правительство. Мы призываем министров, чиновников, полицию не служить этому правящему режиму, который довел страну до экономического и энергетического краха. Правительство партии Натальи Гаврилицы должно уйти в отставку", — заявил на митинге депутат от партии "Шор" Юлиан Балан.
На акцию, которая состоялась утром, пришли около 100 человек. Они принесли с собой плакаты и выразили протест против роста цен на продукты и энергоресурсы. Митинг продлился менее часа и транслировался в режиме онлайн в соцсетях.
Акция прошла мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.
Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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