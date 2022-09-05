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Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии - РИА Новости, 05.09.2022
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Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии
Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии - РИА Новости, 05.09.2022
Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии
Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии, призывая кабинет министров уйти в отставку, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:12
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КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии, призывая кабинет министров уйти в отставку, сообщил корреспондент РИА Новости.На акцию, которая состоялась утром, пришли около 100 человек. Они принесли с собой плакаты и выразили протест против роста цен на продукты и энергоресурсы. Митинг продлился менее часа и транслировался в режиме онлайн в соцсетях.Акция прошла мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220902/shor-1813956122.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, россия
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Россия
09:12 05.09.2022 (обновлено: 15:17 05.09.2022)
 
Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии

Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетировали здание правительства Молдавии

© РИА Новости / Дан Гуцу / Перейти в медиабанкАнтиправительственные протесты в Кишиневе
Антиправительственные протесты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Дан Гуцу
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Антиправительственные протесты в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии, призывая кабинет министров уйти в отставку, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Это антинародное правительство. Мы призываем министров, чиновников, полицию не служить этому правящему режиму, который довел страну до экономического и энергетического краха. Правительство партии Натальи Гаврилицы должно уйти в отставку", — заявил на митинге депутат от партии "Шор" Юлиан Балан.
На акцию, которая состоялась утром, пришли около 100 человек. Они принесли с собой плакаты и выразили протест против роста цен на продукты и энергоресурсы. Митинг продлился менее часа и транслировался в режиме онлайн в соцсетях.
Акция прошла мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.
Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 11:53
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
 
В миреНаталья ГаврилицаМолдавияРоссия
 
 
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