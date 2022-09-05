https://ria.ru/20220905/moldaviya-1814443240.html

Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии

Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии - РИА Новости, 05.09.2022

Протестующие пикетировали здание правительства Молдавии

Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии, призывая кабинет министров уйти в отставку, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:12

2022-09-05T09:12

2022-09-05T15:17

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КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии, призывая кабинет министров уйти в отставку, сообщил корреспондент РИА Новости.На акцию, которая состоялась утром, пришли около 100 человек. Они принесли с собой плакаты и выразили протест против роста цен на продукты и энергоресурсы. Митинг продлился менее часа и транслировался в режиме онлайн в соцсетях.Акция прошла мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220902/shor-1813956122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, наталья гаврилица, молдавия, россия