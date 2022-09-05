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Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220905/ministerstvoturizma-1814611475.html
Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма
Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма - РИА Новости, 05.09.2022
Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма
Российский союз туриндустрии (РСТ) одобрил идею создания министерства туризма, сообщил РИА Новости президент организации Илья Уманский в кулуарах ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:16
2022-09-05T17:16
туризм
туризм
олег кожемяко
владивосток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
российский союз туриндустрии (рст)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) одобрил идею создания министерства туризма, сообщил РИА Новости президент организации Илья Уманский в кулуарах ВЭФ."РСТ поддерживает создание министерства как координатора всей туристской деятельности", — сказал Уманский.Он уточнил, что важно наделить ведомство и региональные органы необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами, а также полномочиями для предупреждения нелегального оказания туроператорских, гостиничных, экскурсионных услуг, предотвратить дальнейшее развитие недобросовестной конкуренции в этой сфере, повысить качество обслуживания, безопасность путешествий."Надо этим шагом закрепить тренд на поддержку туриндустрии, как это делается сегодня, например, с программой кэшбека. И на федеральном, и на региональном уровне есть лучшие практики развития отрасли, которые заслуживают максимального распространения и применения", — добавил Уманский.Ранее в понедельник губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, тормозящих развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами.
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туризм, олег кожемяко, владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм
Туризм, Туризм, Олег Кожемяко, Владивосток, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Российский союз туриндустрии (РСТ), Новости - Туризм
17:16 05.09.2022
 
Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма

В Российскиом союзе туриндустрии (РСТ) поддержали идею создания министерства туризма

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) одобрил идею создания министерства туризма, сообщил РИА Новости президент организации Илья Уманский в кулуарах ВЭФ.
"РСТ поддерживает создание министерства как координатора всей туристской деятельности", — сказал Уманский.
Он уточнил, что важно наделить ведомство и региональные органы необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами, а также полномочиями для предупреждения нелегального оказания туроператорских, гостиничных, экскурсионных услуг, предотвратить дальнейшее развитие недобросовестной конкуренции в этой сфере, повысить качество обслуживания, безопасность путешествий.
"Надо этим шагом закрепить тренд на поддержку туриндустрии, как это делается сегодня, например, с программой кэшбека. И на федеральном, и на региональном уровне есть лучшие практики развития отрасли, которые заслуживают максимального распространения и применения", — добавил Уманский.
Ранее в понедельник губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, тормозящих развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами.
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ТуризмТуризмОлег КожемякоВладивостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Российский союз туриндустрии (РСТ)Новости - Туризм
 
 
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