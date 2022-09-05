https://ria.ru/20220905/ministerstvoturizma-1814611475.html

Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма

Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма - РИА Новости, 05.09.2022

Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма

Российский союз туриндустрии (РСТ) одобрил идею создания министерства туризма, сообщил РИА Новости президент организации Илья Уманский в кулуарах ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:16

2022-09-05T17:16

2022-09-05T17:16

туризм

туризм

олег кожемяко

владивосток

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

российский союз туриндустрии (рст)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) одобрил идею создания министерства туризма, сообщил РИА Новости президент организации Илья Уманский в кулуарах ВЭФ."РСТ поддерживает создание министерства как координатора всей туристской деятельности", — сказал Уманский.Он уточнил, что важно наделить ведомство и региональные органы необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами, а также полномочиями для предупреждения нелегального оказания туроператорских, гостиничных, экскурсионных услуг, предотвратить дальнейшее развитие недобросовестной конкуренции в этой сфере, повысить качество обслуживания, безопасность путешествий."Надо этим шагом закрепить тренд на поддержку туриндустрии, как это делается сегодня, например, с программой кэшбека. И на федеральном, и на региональном уровне есть лучшие практики развития отрасли, которые заслуживают максимального распространения и применения", — добавил Уманский.Ранее в понедельник губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, тормозящих развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

туризм, олег кожемяко, владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм