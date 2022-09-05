https://ria.ru/20220905/mesto-1814417388.html

Названо самое безопасное место в самолете

Названо самое безопасное место в самолете - РИА Новости, 05.09.2022

Названо самое безопасное место в самолете

Шансы пассажиров остаться невредимыми при ЧП с самолетом повышаются, если они сидят на местах, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам. Где эти РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T02:10

2022-09-05T02:10

2022-09-05T02:10

технологии

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Шансы пассажиров остаться невредимыми при ЧП с самолетом повышаются, если они сидят на местах, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам. Где эти места, рассказал в интервью радио Sputnik авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка.Авиаперелеты вызывают тревогу у некоторых людей, несмотря на высокую степень безопасности воздушного транспорта. Возможно, ради своего спокойствия таким пассажирам стоит покупать билеты на места, расположенные в хвостовом отделе салона самолета. При аварийной посадке и при чрезвычайном происшествии во время взлета эта часть летательного аппарата испытывает наименьшие динамические нагрузки, объяснил Прядка. По его словам, самым безопасным является последний ряд кресел.Наиболее безопасна в этом плане хвостовая часть самолета с узким фюзеляжем, уточнил авиационный инженер. Разрушение конструкции широкофюзеляжных лайнеров происходит быстрее, поэтому у пассажиров таких воздушных судов меньше шансов уцелеть, даже если они сидят в последнем ряду салона, считает он."Условно можно считать, что безопаснее сидеть в хвосте так называемого узкофюзеляжного самолета. Там в последнем ряду компоновка кресел 3+3, либо 3+2, либо 2+2. У широкофюзеляжных самолетов компоновка кресел 3+4+3. Там диаметр фюзеляжа больше и разрушение конструкции может наступить гораздо быстрее, поэтому вероятность выживания в таком самолете в случае катастрофы снижается", – предупредил Виктор Прядка в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1762044628.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии