https://ria.ru/20220905/mesto-1814417388.html
Названо самое безопасное место в самолете
Названо самое безопасное место в самолете - РИА Новости, 05.09.2022
Названо самое безопасное место в самолете
Шансы пассажиров остаться невредимыми при ЧП с самолетом повышаются, если они сидят на местах, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам. Где эти РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T02:10
2022-09-05T02:10
2022-09-05T02:10
технологии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Шансы пассажиров остаться невредимыми при ЧП с самолетом повышаются, если они сидят на местах, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам. Где эти места, рассказал в интервью радио Sputnik авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка.Авиаперелеты вызывают тревогу у некоторых людей, несмотря на высокую степень безопасности воздушного транспорта. Возможно, ради своего спокойствия таким пассажирам стоит покупать билеты на места, расположенные в хвостовом отделе салона самолета. При аварийной посадке и при чрезвычайном происшествии во время взлета эта часть летательного аппарата испытывает наименьшие динамические нагрузки, объяснил Прядка. По его словам, самым безопасным является последний ряд кресел.Наиболее безопасна в этом плане хвостовая часть самолета с узким фюзеляжем, уточнил авиационный инженер. Разрушение конструкции широкофюзеляжных лайнеров происходит быстрее, поэтому у пассажиров таких воздушных судов меньше шансов уцелеть, даже если они сидят в последнем ряду салона, считает он."Условно можно считать, что безопаснее сидеть в хвосте так называемого узкофюзеляжного самолета. Там в последнем ряду компоновка кресел 3+3, либо 3+2, либо 2+2. У широкофюзеляжных самолетов компоновка кресел 3+4+3. Там диаметр фюзеляжа больше и разрушение конструкции может наступить гораздо быстрее, поэтому вероятность выживания в таком самолете в случае катастрофы снижается", – предупредил Виктор Прядка в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1762044628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии
Названо самое безопасное место в самолете
Авиаконструктор Прядка назвал самыми безопасными местами в самолете кресла в хвосте
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Шансы пассажиров остаться невредимыми при ЧП с самолетом повышаются, если они сидят на местах, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам. Где эти места, рассказал
в интервью радио Sputnik авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка.
Авиаперелеты вызывают тревогу у некоторых людей, несмотря на высокую степень безопасности воздушного транспорта. Возможно, ради своего спокойствия таким пассажирам стоит покупать билеты на места, расположенные в хвостовом отделе салона самолета. При аварийной посадке и при чрезвычайном происшествии во время взлета эта часть летательного аппарата испытывает наименьшие динамические нагрузки, объяснил Прядка. По его словам, самым безопасным является последний ряд кресел.
"Относительно безопасные места в самолете располагаются в хвостовой части. Обычно последний ряд меньше всего подвергается разрушающим динамическим нагрузкам. Были случаи, когда крупные самолеты разрушались, а пассажиры, которые сидели в последнем ряду, оставались живы. То есть простое правило: чем ближе к хвостовой части самолета, тем выше вероятность, что пассажиры останутся невредимы в случае катастрофы", – сказал Прядка.
Наиболее безопасна в этом плане хвостовая часть самолета с узким фюзеляжем, уточнил авиационный инженер. Разрушение конструкции широкофюзеляжных лайнеров происходит быстрее, поэтому у пассажиров таких воздушных судов меньше шансов уцелеть, даже если они сидят в последнем ряду салона, считает он.
"Условно можно считать, что безопаснее сидеть в хвосте так называемого узкофюзеляжного самолета. Там в последнем ряду компоновка кресел 3+3, либо 3+2, либо 2+2. У широкофюзеляжных самолетов компоновка кресел 3+4+3. Там диаметр фюзеляжа больше и разрушение конструкции может наступить гораздо быстрее, поэтому вероятность выживания в таком самолете в случае катастрофы снижается", – предупредил Виктор Прядка в интервью радио Sputnik.