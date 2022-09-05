https://ria.ru/20220905/lukashenko-1814451178.html

Лукашенко не планирует приезжать на ВЭФ, заявили в Кремле

Лукашенко не планирует приезжать на ВЭФ, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2022

Лукашенко не планирует приезжать на ВЭФ, заявили в Кремле

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на Дальний Восток, где проходит ВЭФ с участием российского лидера Владимира Путина, не планируется, сообщил РИА РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:00

2022-09-05T10:00

2022-09-05T10:21

в мире

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

вэф-2022

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на Дальний Восток, где проходит ВЭФ с участием российского лидера Владимира Путина, не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник Путин на Камчатке побеседует с участниками экологического форума и проведет совещание по развитию региона, а оттуда отправится на форум во Владивосток."Нет. Его визита не планируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, приедет ли Лукашенко на Дальний Восток и возможны ли там переговоры с Путиным.В апреле президент Белоруссии посетил вместе с Путиным Приамурье. Там они осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов, провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко побывал еще и во Владивостоке. Тогда он заявил журналистам, что хотел бы провести на Дальнем Востоке больше времени и посетить Сахалин, Камчатку, Магадан, Чукотку и Байкал.

https://ria.ru/20220905/vef-2022-1814438842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, вэф-2022