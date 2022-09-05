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Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока
Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2022
Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока
Правительство РФ должно определить четкие лимиты на развитие городов Дальнего Востока, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:44
2022-09-05T14:44
владимир путин
дальний восток
экономика
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ должно определить четкие лимиты на развитие городов Дальнего Востока, заявил президент Владимир Путин."Все эти механизмы, включая дальневосточную концессию, нужно в дальнейшем и в полной мере задействовать для реализации городских мастер-планов. И, как уже просил, правительство должно определить четкие лимиты финансирования на эти цели", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.Президент отметил, что на сегодняшний день готовы уже стратегическое планы для развития 23 дальневосточных городов, "но им еще предстоит окончательная доработка, в том числе, путем общественного обсуждения".
https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html
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владимир путин, дальний восток, экономика
Владимир Путин, Дальний Восток, Экономика
14:44 05.09.2022
 
Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока

Путин призвал определить четкие лимиты финансирования на развитие городов Дальнего Востока

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ должно определить четкие лимиты на развитие городов Дальнего Востока, заявил президент Владимир Путин.
"Все эти механизмы, включая дальневосточную концессию, нужно в дальнейшем и в полной мере задействовать для реализации городских мастер-планов. И, как уже просил, правительство должно определить четкие лимиты финансирования на эти цели", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
Президент отметил, что на сегодняшний день готовы уже стратегическое планы для развития 23 дальневосточных городов, "но им еще предстоит окончательная доработка, в том числе, путем общественного обсуждения".
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Владимир ПутинДальний ВостокЭкономика
 
 
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