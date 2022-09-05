https://ria.ru/20220905/limity-1814558837.html

Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока

Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2022

Путин призвал определить лимиты на развитие городов Дальнего Востока

Правительство РФ должно определить четкие лимиты на развитие городов Дальнего Востока, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:44

2022-09-05T14:44

2022-09-05T14:44

владимир путин

дальний восток

экономика

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ должно определить четкие лимиты на развитие городов Дальнего Востока, заявил президент Владимир Путин."Все эти механизмы, включая дальневосточную концессию, нужно в дальнейшем и в полной мере задействовать для реализации городских мастер-планов. И, как уже просил, правительство должно определить четкие лимиты финансирования на эти цели", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.Президент отметил, что на сегодняшний день готовы уже стратегическое планы для развития 23 дальневосточных городов, "но им еще предстоит окончательная доработка, в том числе, путем общественного обсуждения".

https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html

дальний восток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, дальний восток, экономика