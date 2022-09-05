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Украинские СМИ опубликовали видео танцующего советника офиса Зеленского - РИА Новости, 05.09.2022
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Украинские СМИ опубликовали видео танцующего советника офиса Зеленского
Украинские СМИ опубликовали видео танцующего советника офиса Зеленского - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские СМИ опубликовали видео танцующего советника офиса Зеленского
Видео танцующего на одном из уличных фестивалей советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко появилось в украинских СМИ. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:33
2022-09-05T17:39
в мире
илья кива
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Видео танцующего на одном из уличных фестивалей советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко появилось в украинских СМИ.На видео, опубликованном изданием "Страна", Лещенко танцует с картонкой с надписью "Kiss me". Как пишет издание, ранее советник офиса Зеленского "засветился" танцующим в футболке с портретом Зеленского на новоселье у своих друзей.Видео прокомментировал экс-депутат Верховной рады Илья Кива."Война, потерянные территории, экономический кризис, более сотни тысяч погибших и пропавших без вести Серёжу не удручают и не огорчают, у Серёжи есть все что он любит - вечеринки, наркотики", - написал Кива в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, илья кива, владимир зеленский, украина
В мире, Илья Кива, Владимир Зеленский, Украина
17:33 05.09.2022 (обновлено: 17:39 05.09.2022)
 
Украинские СМИ опубликовали видео танцующего советника офиса Зеленского

Украинские СМИ опубликовали видео танцующего советника офиса Зеленского Сергея Лещенко

© AP Photo / Efrem LukatskyСергей Лещенко
Сергей Лещенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сергей Лещенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Видео танцующего на одном из уличных фестивалей советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко появилось в украинских СМИ.
На видео, опубликованном изданием "Страна", Лещенко танцует с картонкой с надписью "Kiss me". Как пишет издание, ранее советник офиса Зеленского "засветился" танцующим в футболке с портретом Зеленского на новоселье у своих друзей.
Видео прокомментировал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
"Война, потерянные территории, экономический кризис, более сотни тысяч погибших и пропавших без вести Серёжу не удручают и не огорчают, у Серёжи есть все что он любит - вечеринки, наркотики", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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