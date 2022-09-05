https://ria.ru/20220905/leopard-1814464125.html
Эксперт рассказал, почему дальневосточный леопард исчез с севера Приморья
Эксперт рассказал, почему дальневосточный леопард исчез с севера Приморья - РИА Новости, 05.09.2022
Эксперт рассказал, почему дальневосточный леопард исчез с севера Приморья
Популяция редчайшего дальневосточного леопарда в военные годы была практически уничтожена на севере Приморья из-за охоты с собаками, рассказал директор ФГБУ... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:52
2022-09-05T10:52
2022-09-05T10:53
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Популяция редчайшего дальневосточного леопарда в военные годы была практически уничтожена на севере Приморья из-за охоты с собаками, рассказал директор ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев на сессии в рамках международного форума по сохранению популяции тигра на ВЭФ во Владивостоке.При работе с архивами и в беседах с местными жителями специалисты, по его словам, выяснили, что во время Великой Отечественной войны "вдоль всего побережья" Приморья и границы Манчжурии стояла пятая армия, ее "нечем было кормить"."Были созданы бригады по отстрелу копытных. Учитывая нестабильный снеговой покров... (охотились) с помощью собак. А леопарды от собаки, как вы знаете, забегают на дерево, и отозвать собак практически невозможно. Таким образом, популяция леопарда в эти военные годы была не просто подорвана, а практически уничтожена", - сообщил Арамилев.Он добавил, что прежде эти данные "нигде не публиковались и нигде не звучали". "Сейчас уже об этом можно говорить", - уточнил эксперт.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2022, приморский край, владивосток, россия
ВЭФ-2022, Приморский край, Владивосток, Россия
10:52 05.09.2022 (обновлено: 10:53 05.09.2022)
Эксперт рассказал, почему дальневосточный леопард исчез с севера Приморья
Эксперт Арамилев: популяцию дальневосточного леопарда уничтожили из-за охоты с собаками
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Популяция редчайшего дальневосточного леопарда в военные годы была практически уничтожена на севере Приморья из-за охоты с собаками, рассказал директор ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев на сессии в рамках международного форума по сохранению популяции тигра на ВЭФ во Владивостоке.
При работе с архивами и в беседах с местными жителями специалисты, по его словам, выяснили, что во время Великой Отечественной войны "вдоль всего побережья" Приморья и границы Манчжурии стояла пятая армия, ее "нечем было кормить".
"Были созданы бригады по отстрелу копытных. Учитывая нестабильный снеговой покров... (охотились) с помощью собак. А леопарды от собаки, как вы знаете, забегают на дерево, и отозвать собак практически невозможно. Таким образом, популяция леопарда в эти военные годы была не просто подорвана, а практически уничтожена", - сообщил Арамилев.
Он добавил, что прежде эти данные "нигде не публиковались и нигде не звучали". "Сейчас уже об этом можно говорить", - уточнил эксперт.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.