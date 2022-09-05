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Эксперт рассказал, почему дальневосточный леопард исчез с севера Приморья

Эксперт рассказал, почему дальневосточный леопард исчез с севера Приморья - РИА Новости, 05.09.2022

Эксперт рассказал, почему дальневосточный леопард исчез с севера Приморья

Популяция редчайшего дальневосточного леопарда в военные годы была практически уничтожена на севере Приморья из-за охоты с собаками, рассказал директор ФГБУ... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:52

2022-09-05T10:52

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Популяция редчайшего дальневосточного леопарда в военные годы была практически уничтожена на севере Приморья из-за охоты с собаками, рассказал директор ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев на сессии в рамках международного форума по сохранению популяции тигра на ВЭФ во Владивостоке.При работе с архивами и в беседах с местными жителями специалисты, по его словам, выяснили, что во время Великой Отечественной войны "вдоль всего побережья" Приморья и границы Манчжурии стояла пятая армия, ее "нечем было кормить"."Были созданы бригады по отстрелу копытных. Учитывая нестабильный снеговой покров... (охотились) с помощью собак. А леопарды от собаки, как вы знаете, забегают на дерево, и отозвать собак практически невозможно. Таким образом, популяция леопарда в эти военные годы была не просто подорвана, а практически уничтожена", - сообщил Арамилев.Он добавил, что прежде эти данные "нигде не публиковались и нигде не звучали". "Сейчас уже об этом можно говорить", - уточнил эксперт.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Влада Копылова

вэф-2022, приморский край, владивосток, россия