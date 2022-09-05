https://ria.ru/20220905/lekarstva-1814445824.html

Благотворительные фонды пожаловались на труднодоступность лекарств

Благотворительные фонды пожаловались на труднодоступность лекарств - РИА Новости, 05.09.2022

Благотворительные фонды пожаловались на труднодоступность лекарств

Санкции со стороны Запада усложнили доставку медикаментов для российских благотворительных фондов и логистику, при этом некоторые отметили рост числа... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:30

2022-09-05T09:30

2022-09-05T09:30

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Санкции со стороны Запада усложнили доставку медикаментов для российских благотворительных фондов и логистику, при этом некоторые отметили рост числа пожертвований, рассказали представители фондов РИА Новости.Международный день благотворительности празднуется 5 сентября.Сложности с медикаментамиСанкции со стороны Европы и США усложнили ситуацию с получением медикаментов и медицинского оборудования, производящихся на Западе."К апрелю мы столкнулись уже с тем, что тех же самых расходников к европейским аппаратам, к американским, которые стояли в ряде больниц, уже было не достать – их просто не купить. Сейчас, например, мы сталкиваемся с тем, что даже спицы, которые необходимы для аппаратов Илизарова (аппарат для сращения костных переломов – ред.), особенно детские размеры, для врачей в ДНР и в ЛНР мы под заказ ждем по 180 дней. Это очень сложная ситуация", - рассказала руководитель фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова.Такие же сложности появились у фонда "Подари жизнь"."Отлаженные годами схемы в один момент перестали работать. Это касается доставки не зарегистрированных в России лекарств, доставки клеток костного мозга для проведения трансплантаций детям, поставок зарубежного оборудования и лекарств, даже зарегистрированных в стране. Плюс растут цены", - заявила директор фонда Екатерина Шергова.На рост цен пожаловались и в фонде "Доктор Лиза"."Столкнулись сразу же с тем, что, во-первых, на очень большое количество необходимых в работе врачей медикаментов и товаров медицинского назначения стали расти цены", - добавила Авилова.Она отметила, что организация сейчас старается заменить иностранное оборудование российским, чтобы не зависеть от западных санкций."Мы перестаиваемся с точки зрения поиска решений, как заменять оборудование европейское, западное на наши отечественные аналоги – ну мы этим занимались с 2018 года. Закупаем инструментарий сейчас российского производства ну или из тех стран, которые нам поставляют его регулярно в Россию. Закупаем там дрели, пилы, операционные столы, аппараты УЗИ так, чтобы расходники к ним… мы точно могли обеспечить", - сказала Авилова.Пожертвования в благотворительные фондыДиректор фонда "Подари жизнь" пожаловалась на сокращение пожертвований из-за отключения со стороны Запада сервисов, через которые производились пожертвования и ухода иностранных компаний, которые ранее помогали фонду."С марта этого года у фонда случился отток пожертвований, в первую очередь связанный с техническими проблемами, в России были отключены сервисы, через которые многие благотворители фонда были подписаны на пожертвования", - сказала директор "Подари жизнь Екатерина Шергова.По словам Шерговой, фонд потерял более 80 миллионов рублей пожертвований."За семь месяцев 2022 года в сравнении с 2021 годом поступления пожертвований в наш фонд упали на 24%, это практически 320 миллионов рублей. Из них было более 2,5 тысячи отписок от регулярных пожертвований на сумму три миллиона, в прошлом году за этот же период было 1,2 тысячи отписок на сумму меньше миллиона (993 тысяч рублей)… Почти все компании из списка приостановивших работу в России больше не могут гарантировать поддержку фонду, а это более 80 миллионов в год", - отметила Шергова.Для фонда "Доктор Лиза" ситуация обернулась в обратную сторону: пожертвований после начала спецоперации России на Украине и западных санкций стало больше."Иногда мы в месяц собираем столько денег, сколько в прошлом году был бюджет полугода работы фонда. У нас появились крупные спонсоры… От обычных людей у нас самые большие всегда приходят пожертвования. Мы не используем традиционно, даже в этот сложный год, средства грантов или средства бюджета, это частные лица, 90% которых мы даже не знаем. Кто-то пересылает 20 рублей, кто-то – 20 тысяч рублей… Июнь, июль, май - мы собирали по полмиллиона – по 600 тысяч в день", - сказала руководитель фонда Авилова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/chernogolovka-1812286590.html

https://ria.ru/20220810/sk-1808733821.html

https://ria.ru/20220820/priyuty-1810929470.html

https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780212092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, сша, общество