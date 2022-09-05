Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/lavrov-1814667698.html
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 05.09.2022
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана
Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки выразил российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования руководства страны в связи с терактом в РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:12
2022-09-05T20:22
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_94db003b0f2154290716d7e5e099b5a8.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки выразил российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования руководства страны в связи с терактом в Кабуле и заверил, что все необходимые меры по расследованию этого преступления будут приняты, сообщается на сайте российского МИД."В связи с произошедшим утром 5 сентября терактом у консульского отдела посольства России в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников дипмиссии и афганские граждане, Амир Муттаки выразил соболезнования афганского руководства и заверил в принятии всех необходимых мер по расследованию этого преступления", - говорится в сообщении.Также министры договорились укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе посольства РФ, сообщается на сайте российского МИД по итогам телефонного разговора."Стороны особо отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе российского посольства. Договорились укреплять двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом", - говорится в сообщении.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
https://ria.ru/20220905/vzryv-1814552685.html
https://ria.ru/20220905/lavrov-1814524099.html
афганистан
россия
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_25e8fa4d480d69609a3e1e052260ec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, кабул (город), сергей лавров
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Сергей Лавров
20:12 05.09.2022 (обновлено: 20:22 05.09.2022)
 
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана

Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Муттаки обсудили борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки выразил российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования руководства страны в связи с терактом в Кабуле и заверил, что все необходимые меры по расследованию этого преступления будут приняты, сообщается на сайте российского МИД.
"В связи с произошедшим утром 5 сентября терактом у консульского отдела посольства России в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников дипмиссии и афганские граждане, Амир Муттаки выразил соболезнования афганского руководства и заверил в принятии всех необходимых мер по расследованию этого преступления", - говорится в сообщении.
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:33
Сенатор предположил, кто мог стоять за взрывом у посольства России в Кабуле
Также министры договорились укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе посольства РФ, сообщается на сайте российского МИД по итогам телефонного разговора.
"Стороны особо отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе российского посольства. Договорились укреплять двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
Минута молчания в память о погибших сотрудниках посольства в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 13:05
Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле
 
В миреАфганистанРоссияКабул (город)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала