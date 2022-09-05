20:12 05.09.2022 (обновлено: 20:22 05.09.2022)
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана
Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Муттаки обсудили борьбу с терроризмом
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки выразил российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования руководства страны в связи с терактом в Кабуле и заверил, что все необходимые меры по расследованию этого преступления будут приняты, сообщается на сайте российского МИД.
"В связи с произошедшим утром 5 сентября терактом у консульского отдела посольства России в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников дипмиссии и афганские граждане, Амир Муттаки выразил соболезнования афганского руководства и заверил в принятии всех необходимых мер по расследованию этого преступления", - говорится в сообщении.
Также министры договорились укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе посольства РФ, сообщается на сайте российского МИД по итогам телефонного разговора.
"Стороны особо отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе российского посольства. Договорились укреплять двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.