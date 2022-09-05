https://ria.ru/20220905/lavrov-1814667698.html

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 05.09.2022

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки выразил российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования руководства страны в связи с терактом в РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:12

2022-09-05T20:12

2022-09-05T20:22

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афганистан

россия

кабул (город)

сергей лавров

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки выразил российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования руководства страны в связи с терактом в Кабуле и заверил, что все необходимые меры по расследованию этого преступления будут приняты, сообщается на сайте российского МИД."В связи с произошедшим утром 5 сентября терактом у консульского отдела посольства России в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников дипмиссии и афганские граждане, Амир Муттаки выразил соболезнования афганского руководства и заверил в принятии всех необходимых мер по расследованию этого преступления", - говорится в сообщении.Также министры договорились укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе посольства РФ, сообщается на сайте российского МИД по итогам телефонного разговора."Стороны особо отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе российского посольства. Договорились укреплять двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом", - говорится в сообщении.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220905/vzryv-1814552685.html

https://ria.ru/20220905/lavrov-1814524099.html

афганистан

россия

кабул (город)

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в мире, афганистан, россия, кабул (город), сергей лавров