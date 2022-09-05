https://ria.ru/20220905/latviya-1814645149.html

В РПЦ отреагировали на законопроект о независимости Латвийской церкви

В РПЦ отреагировали на законопроект о независимости Латвийской церкви - РИА Новости, 05.09.2022

В РПЦ отреагировали на законопроект о независимости Латвийской церкви

Автокефалию, то есть церковную независимость, может предоставить Латвийской православной церкви только Русская православная церковь (РПЦ), являющаяся для нее... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:22

2022-09-05T18:22

2022-09-05T18:22

религия

эгилс левитс

ингрида шимоните

турция

литва

константинопольский патриархат

русская православная церковь

московский патриархат

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КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Автокефалию, то есть церковную независимость, может предоставить Латвийской православной церкви только Русская православная церковь (РПЦ), являющаяся для нее церковью-матерью, вмешательство государства в эти вопросы антиконституционно, заявил РИА Новости источник в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник внес в парламент поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата. По словам президента, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших (латвийских - ред.) православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности"."Решение о предоставлении Латвийской церкви автокефалии может быть принято исключительно матерью-церковью, то есть Московским патриархатом. Принятие такого решения какими бы то ни было государственными инстанциями означало бы антиконституционное вмешательство во внутренние дела Церкви", - сообщили в отделе РИА Новости на полях ассамблеи Всемирного совета церквей ВСЦ в Карлсруэ.С точки зрения норм церковного права, пояснил собеседник агентства, канонический статус православной церкви в той или иной стране определяется решением церковной, а не светской власти. При этом, добавил он, Латвийская православная церковь получила статус самоуправляемой церкви ещё в 1990-е годы."Этот статус подразумевает наличие у Церкви собственных органов управления - Синода и Собора, избирающего собственного предстоятеля", - сказал источник РИА Новости.Ранее в Литве премьер страны Ингрида Шимоните поддержала переход Виленско-Литовской епархии Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Соответствующее письмо, как уточнялось, было передано послом Литвы в Турции патриарху Константинопольскому Варфоломею. После этого митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев), комментируя появившиеся в прессе утверждения, что православные Литвы обратились к Вселенскому патриарху с просьбой принять их под свой омофор и восстановить деятельность приходов Константинопольского патриархата в Литве, заявил, что абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность канонической юрисдикции Московского патриархата, и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви. При этом в июне пять клириков епархии были лишены священного сана за действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата.После этого Виленско-Литовская епархия запросила у РПЦ статус самоуправляемой церкви. Священный синод РПЦ 27 мая постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса. Она начала работу 6 июля.

https://ria.ru/20220905/tserkov-1814570620.html

https://ria.ru/20220831/vizy-1813577665.html

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эгилс левитс, ингрида шимоните, турция, литва, константинопольский патриархат, русская православная церковь, московский патриархат