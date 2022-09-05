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Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне
Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 05.09.2022
Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне
Курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1,25 рубля за гривну, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:29
2022-09-05T13:29
2022-09-05T13:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1,25 рубля за гривну, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации области Евгений Балицкий."С 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну", - сообщил Балицкий.На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях курс 1,5 рубля за 1 гривну с 28 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире, экономика
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Экономика
Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне
В Запорожской области с 5 сентября за одну гривну будут давать 1,25 российского рубля