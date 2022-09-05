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Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне
Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 05.09.2022
Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне
Курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1,25 рубля за гривну, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:29
2022-09-05T13:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1,25 рубля за гривну, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации области Евгений Балицкий."С 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну", - сообщил Балицкий.На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях курс 1,5 рубля за 1 гривну с 28 июня.
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запорожская область, в мире, экономика
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Экономика
13:29 05.09.2022
 
Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне

В Запорожской области с 5 сентября за одну гривну будут давать 1,25 российского рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1,25 рубля за гривну, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации области Евгений Балицкий.
"С 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну", - сообщил Балицкий.
На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях курс 1,5 рубля за 1 гривну с 28 июня.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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