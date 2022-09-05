https://ria.ru/20220905/kurs-1814529687.html

Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне

Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 05.09.2022

Власти Запорожской области установили новый курс рубля к гривне

Курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1,25 рубля за гривну, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:29

2022-09-05T13:29

2022-09-05T13:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Курс обмена российского рубля на украинскую гривну с понедельника в Запорожской области составит 1,25 рубля за гривну, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации области Евгений Балицкий."С 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну", - сообщил Балицкий.На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях курс 1,5 рубля за 1 гривну с 28 июня.

https://ria.ru/20220905/zaes-1814467655.html

запорожская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, в мире, экономика