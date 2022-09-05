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Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах

Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах - РИА Новости, 05.09.2022

Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах

Правила ГОСТа, касающиеся медицинского обслуживания, необходимо применять на горнолыжных курортах России, это поможет своевременно оказывать помощь получившим... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:36

2022-09-05T07:36

2022-09-05T10:39

туризм

россия

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

общество

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правила ГОСТа, касающиеся медицинского обслуживания, необходимо применять на горнолыжных курортах России, это поможет своевременно оказывать помощь получившим травмы, об этом заявил на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко.Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ.Он напомнил, что с 2016 года действует постановление правительства РФ, где предусмотрено формирование этих медицинских пунктов с наличием персонала, иначе вся нагрузка падает на региональные системы здравоохранения. "Но вопрос даже не в этом, а в том, что помощь должна быть своевременно оказана, необходимо иметь весь медицинский инвентарь для доставки больного", - сказал Кожемяко.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/tury-1814427712.html

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Максим Горбачев

россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, общество, новости - туризм