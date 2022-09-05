https://ria.ru/20220905/kurorty-1814430152.html
Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах
Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах - РИА Новости, 05.09.2022
Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах
Правила ГОСТа, касающиеся медицинского обслуживания, необходимо применять на горнолыжных курортах России, это поможет своевременно оказывать помощь получившим... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:36
2022-09-05T07:36
2022-09-05T10:39
туризм
россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
общество
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0449f53de505ca33beccaf575849b364.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правила ГОСТа, касающиеся медицинского обслуживания, необходимо применять на горнолыжных курортах России, это поможет своевременно оказывать помощь получившим травмы, об этом заявил на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко.Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ.Он напомнил, что с 2016 года действует постановление правительства РФ, где предусмотрено формирование этих медицинских пунктов с наличием персонала, иначе вся нагрузка падает на региональные системы здравоохранения. "Но вопрос даже не в этом, а в том, что помощь должна быть своевременно оказана, необходимо иметь весь медицинский инвентарь для доставки больного", - сказал Кожемяко.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/tury-1814427712.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3910b1caef9c597ad35eb0d7422a5fbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, общество, новости - туризм
Туризм, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Общество, Новости - Туризм
07:36 05.09.2022 (обновлено: 10:39 05.09.2022)
Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах
Кожемяко: на горнолыжных курортах необходимо применять ГОСТ медицинского обслуживания
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правила ГОСТа, касающиеся медицинского обслуживания, необходимо применять на горнолыжных курортах России, это поможет своевременно оказывать помощь получившим травмы, об этом заявил на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко.
Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ
.
"На горнолыжных курортах, а у нас 435 трасс горнолыжных, необходимо применять правила ГОСТа, то есть требования к обязательному медицинскому обслуживанию, проще сказать, очень часто возникают травмы, не везде есть медицинские пункты, оборудование", - сказал Кожемяко.
Он напомнил, что с 2016 года действует постановление правительства РФ, где предусмотрено формирование этих медицинских пунктов с наличием персонала, иначе вся нагрузка падает на региональные системы здравоохранения. "Но вопрос даже не в этом, а в том, что помощь должна быть своевременно оказана, необходимо иметь весь медицинский инвентарь для доставки больного", - сказал Кожемяко.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.