https://ria.ru/20220905/krym-1814413386.html

В бундестаге признали, что Россия не отдаст Крым

В бундестаге признали, что Россия не отдаст Крым - РИА Новости, 05.09.2022

В бундестаге признали, что Россия не отдаст Крым

Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T00:44

2022-09-05T00:44

2022-09-05T01:02

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма.При этом Сара Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство."Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом она уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, германия