00:44 05.09.2022 (обновлено: 01:02 05.09.2022)
В бундестаге признали, что Россия не отдаст Крым
Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что россияне не отдадут Крым
Крым. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма.
"Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия - ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война (на Украине) будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?" - сказала депутат в интервью немецкому изданию t-online.
При этом Сара Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство.
"Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.
Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом она уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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