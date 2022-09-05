https://ria.ru/20220905/krizis-1814540557.html

Макрон обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе

Макрон обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе - РИА Новости, 05.09.2022

Макрон обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник энергетический кризис, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:56

2022-09-05T13:56

2022-09-05T13:56

в мире

цены на нефть

эммануэль макрон

франция

германия

олаф шольц

европа

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник энергетический кризис, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что разговор двух лидеров в формате видеоконференции запланирован на 15.00 по местному времени (16.00 мск).Как сообщили в Елисейском дворце, стороны обсудят "энергетическую ситуацию в Европе, действия, предпринятые как на национальном, так и европейском уровнях, для сохранения бесперебойных поставок, и меры в отношении цен на электроэнергию".Кроме того, Макрон и Шольц рассмотрят дополнительные меры, которые можно предпринять для защиты домохозяйств и предприятий.Французский президент Эммануэль Макрон провел 2 сентября заседание совета обороны и безопасности Франции из-за ситуации в сфере энергетики. Французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220904/kollayder-1814374593.html

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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, франция, германия, олаф шольц, европа