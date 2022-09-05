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Макрон обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе
Макрон обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе - РИА Новости, 05.09.2022
Макрон обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник энергетический кризис, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:56
2022-09-05T13:56
2022-09-05T13:56
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник энергетический кризис, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что разговор двух лидеров в формате видеоконференции запланирован на 15.00 по местному времени (16.00 мск).Как сообщили в Елисейском дворце, стороны обсудят "энергетическую ситуацию в Европе, действия, предпринятые как на национальном, так и европейском уровнях, для сохранения бесперебойных поставок, и меры в отношении цен на электроэнергию".Кроме того, Макрон и Шольц рассмотрят дополнительные меры, которые можно предпринять для защиты домохозяйств и предприятий.Французский президент Эммануэль Макрон провел 2 сентября заседание совета обороны и безопасности Франции из-за ситуации в сфере энергетики. Французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.
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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, франция, германия, олаф шольц, европа
В мире, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Франция, Германия, Олаф Шольц, Европа
Макрон обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе
Макрон в понедельник обсудит с Шольцем энергетический кризис в Европе