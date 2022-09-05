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Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису - РИА Новости, 05.09.2022
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Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису
Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису - РИА Новости, 05.09.2022
Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису
Укрепление доллара к основным мировым валютам сигнализирует о кризисе в США, который может поставить некоторые страны на грань выживания, рассказал агентству... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T01:16
2022-09-05T01:16
экономика
тунис (страна)
кения
сальвадор
доллар
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Укрепление доллара к основным мировым валютам сигнализирует о кризисе в США, который может поставить некоторые страны на грань выживания, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.По словам эксперта, пострадают экономики тех стран, чей импорт оплачивается в долларах, а именно Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие. Клопенко также отметил, что Россия в связи с санкциями отошла от американской валюты. Она не пострадает, и даже сможет заработать на ситуации, указал экономист.Клопенко подчеркнул, что доллар будет оставаться одной из ведущих валют в мировой торговле, однако его роль постепенно снизится. Будущее – за несколькими финансовыми центрами и мультивалютной торговлей, добавил эксперт.
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экономика, тунис (страна), кения, сальвадор, доллар
Экономика, Тунис (страна), Кения, Сальвадор, Доллар
01:16 05.09.2022
 
Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису

Экономист Клопенко назвал рост доллара признаком кризиса в США, не угрожающего России

© Fotolia / fotogestoeberКрах фондового рынка
Крах фондового рынка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Fotolia / fotogestoeber
Крах фондового рынка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Укрепление доллара к основным мировым валютам сигнализирует о кризисе в США, который может поставить некоторые страны на грань выживания, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
По словам эксперта, пострадают экономики тех стран, чей импорт оплачивается в долларах, а именно Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие. Клопенко также отметил, что Россия в связи с санкциями отошла от американской валюты. Она не пострадает, и даже сможет заработать на ситуации, указал экономист.
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Клопенко подчеркнул, что доллар будет оставаться одной из ведущих валют в мировой торговле, однако его роль постепенно снизится. Будущее – за несколькими финансовыми центрами и мультивалютной торговлей, добавил эксперт.
 
ЭкономикаТунис (страна)КенияСальвадорДоллар
 
 
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