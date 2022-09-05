https://ria.ru/20220905/krizis-1814413645.html

Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису

Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису - РИА Новости, 05.09.2022

Экономист рассказал о динамике доллара, которая ведет к мировому кризису

Укрепление доллара к основным мировым валютам сигнализирует о кризисе в США, который может поставить некоторые страны на грань выживания, рассказал агентству... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T01:16

2022-09-05T01:16

2022-09-05T01:16

экономика

тунис (страна)

кения

сальвадор

доллар

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Укрепление доллара к основным мировым валютам сигнализирует о кризисе в США, который может поставить некоторые страны на грань выживания, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.По словам эксперта, пострадают экономики тех стран, чей импорт оплачивается в долларах, а именно Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие. Клопенко также отметил, что Россия в связи с санкциями отошла от американской валюты. Она не пострадает, и даже сможет заработать на ситуации, указал экономист.Клопенко подчеркнул, что доллар будет оставаться одной из ведущих валют в мировой торговле, однако его роль постепенно снизится. Будущее – за несколькими финансовыми центрами и мультивалютной торговлей, добавил эксперт.

https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html

тунис (страна)

кения

сальвадор

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, тунис (страна), кения, сальвадор, доллар