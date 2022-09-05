https://ria.ru/20220905/kriptovalyuta-1814636885.html
ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах
ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах - РИА Новости, 05.09.2022
ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах
Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:53
2022-09-05T17:53
2022-09-05T17:53
криптовалюта
экономика
алексей моисеев
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте."Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", - прокомментировали слова Моисеева в пресс-службе ЦБ.
https://ria.ru/20220602/dengi-1792722867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
криптовалюта, экономика, алексей моисеев, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия
Криптовалюта, Экономика, Алексей Моисеев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах
ЦБ готов легализовать только трансграничные операции в криптовалютах, но против криптобирж