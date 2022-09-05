https://ria.ru/20220905/kriptovalyuta-1814636885.html

ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах

ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах - РИА Новости, 05.09.2022

ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах

Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:53

2022-09-05T17:53

2022-09-05T17:53

криптовалюта

экономика

алексей моисеев

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте."Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", - прокомментировали слова Моисеева в пресс-службе ЦБ.

https://ria.ru/20220602/dengi-1792722867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

криптовалюта, экономика, алексей моисеев, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия