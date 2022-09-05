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ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах - РИА Новости, 05.09.2022
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ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах
ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах - РИА Новости, 05.09.2022
ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах
Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:53
2022-09-05T17:53
криптовалюта
экономика
алексей моисеев
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте."Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", - прокомментировали слова Моисеева в пресс-службе ЦБ.
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криптовалюта, экономика, алексей моисеев, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия
Криптовалюта, Экономика, Алексей Моисеев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
17:53 05.09.2022
 
ЦБ заявил о готовности легализовать трансграничные операции в криптовалютах

ЦБ готов легализовать только трансграничные операции в криптовалютах, но против криптобирж

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.
"Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", - прокомментировали слова Моисеева в пресс-службе ЦБ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 18:54
В Москве у пары украли флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов
 
КриптовалютаЭкономикаАлексей МоисеевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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