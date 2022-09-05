https://ria.ru/20220905/kraken-1814514637.html
ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена"
ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена" - РИА Новости, 05.09.2022
ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена"
ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования "Кракен" в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:46
2022-09-05T12:46
2022-09-05T12:52
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
харьков
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования "Кракен" в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, войска воздушно-космической обороны, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Харьков, Украина
12:46 05.09.2022 (обновлено: 12:52 05.09.2022)
ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена"
Минобороны: ВКС России уничтожили более 30 националистов "Кракена" в районе Харькова