https://ria.ru/20220905/kraken-1814514637.html

ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена"

ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена" - РИА Новости, 05.09.2022

ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена"

ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования "Кракен" в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:46

2022-09-05T12:46

2022-09-05T12:52

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

харьков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 30 националистов украинского формирования "Кракен" в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, войска воздушно-космической обороны, харьков, украина