https://ria.ru/20220905/kozlov-1814448763.html

Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 05.09.2022

Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:46

2022-09-05T09:46

2022-09-05T10:25

вэф-2022

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Министр опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что популяция тигра в России останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается.Сообщение главы Минприроды также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Козлов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вэф-2022, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)