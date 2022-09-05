Рейтинг@Mail.ru
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/kozlov-1814448763.html
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 05.09.2022
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:46
2022-09-05T10:25
вэф-2022
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814456477_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_7d3e78436fb640b1f3c50156f604cc9a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Министр опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что популяция тигра в России останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается.Сообщение главы Минприроды также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Козлов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814456477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bddff47b4a5a865afafbab09fac5d732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф-2022, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
ВЭФ-2022, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
09:46 05.09.2022 (обновлено: 10:25 05.09.2022)
 
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Глава Минприроды Александр Козлов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Министр опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что популяция тигра в России останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается.
Сообщение главы Минприроды также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Козлов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
08:40
Популяция тигра в России увеличится, заявили в Минприроды
 
ВЭФ-2022Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала