https://ria.ru/20220905/kozlov-1814448763.html
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 05.09.2022
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:46
2022-09-05T09:46
2022-09-05T10:25
вэф-2022
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814456477_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_7d3e78436fb640b1f3c50156f604cc9a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Министр опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что популяция тигра в России останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается.Сообщение главы Минприроды также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Козлов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2022, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
ВЭФ-2022, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
09:46 05.09.2022 (обновлено: 10:25 05.09.2022)
Глава Минприроды опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава Минприроды Александр Козлов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Министр опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что популяция тигра в России останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается.
Сообщение главы Минприроды также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Козлов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.