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В Запорожье задержали корректировщика артударов ВСУ по Каменке-Днепровской

В Запорожье задержали корректировщика артударов ВСУ по Каменке-Днепровской - РИА Новости, 05.09.2022

В Запорожье задержали корректировщика артударов ВСУ по Каменке-Днепровской

Корректировщика украинских артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской задержали силовики, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:50

2022-09-05T20:50

2022-09-05T21:44

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специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Корректировщика украинских артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской задержали силовики, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов уточнил, что установить наводчика удалось благодаря оперативным данным.Силовики обнаружили переписку в соцсетях, где задержанный указывал места для нанесения ударов. Его поместили в изолятор временного содержания, началась проверка.В понедельник утром артиллерия ВСУ обстреляла жилой квартал в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Всего украинские войска нанесли более 30 ударов.По информации корреспондента РИА Новости, в результате атаки пострадали детский сад, школа, жилые дома и храм. В некоторых районах города пропало электричество.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220829/obstrel-1813031968.html

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Последствия обстрела ВСУ в Каменке-Днепровской Корреспондент РИА Новости передает из Каменки-Днепровской в Запорожской области, где украинские военные обстреляли детсад, школу и жилые дома. 2022-09-05T20:50 true PT1M38S

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в мире, запорожская область, запорожье, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины