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В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
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В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ
В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ
Контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, будет введён в России до конца года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:32
2022-09-05T09:01
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
общество
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. Контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, будет введён в России до конца года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.Он пояснил, что на этих территориях запрещены сплошные рубки. Также, по его словам, по всему ареалу обитания тигра усилено патрулирование лесов."В итоге кратко снизился незаконный оборот древесины", - подчеркнул Козлов.Он также добавил, что до конца года будет контроль за оборотом кедрового ореха, который будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов."Это нам позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи на срок от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей", - сказал Козлов.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, общество, восточный экономический форум (вэф)
Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Общество, Восточный экономический форум (ВЭФ)
07:32 05.09.2022 (обновлено: 09:01 05.09.2022)
 
В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ

Глава Минприроды Козлов: в Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. Контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, будет введён в России до конца года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.
"Богатый кедрово-широколиственный лес - залог хорошего тигриного самочувствия. В Приморском крае, где самая многочисленная группировка хищника, увеличили площадь защитного леса до 135 тысяч гектаров", - сказал Козлов.
Он пояснил, что на этих территориях запрещены сплошные рубки. Также, по его словам, по всему ареалу обитания тигра усилено патрулирование лесов.
"В итоге кратко снизился незаконный оборот древесины", - подчеркнул Козлов.
Он также добавил, что до конца года будет контроль за оборотом кедрового ореха, который будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.
"Это нам позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи на срок от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей", - сказал Козлов.
Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 06:45
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра в республике
 
ВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022ОбществоВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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