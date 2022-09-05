https://ria.ru/20220905/kontrol-1814429860.html

В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ

В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022

В Приморье введут контроль за оборотом кедрового ореха, заявили на ВЭФ

Контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, будет введён в России до конца года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:32

2022-09-05T07:32

2022-09-05T09:01

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

общество

восточный экономический форум (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814332820_0:127:3006:1818_1920x0_80_0_0_be369735363dee5052afe0e745d4a897.jpg

ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. Контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, будет введён в России до конца года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.Он пояснил, что на этих территориях запрещены сплошные рубки. Также, по его словам, по всему ареалу обитания тигра усилено патрулирование лесов."В итоге кратко снизился незаконный оборот древесины", - подчеркнул Козлов.Он также добавил, что до конца года будет контроль за оборотом кедрового ореха, который будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов."Это нам позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи на срок от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей", - сказал Козлов.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/reintroduktsiya-1814428080.html

владивосток

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, общество, восточный экономический форум (вэф)