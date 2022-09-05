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Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
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Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс
Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс
Сопредседатель Консервативной партии Великобритании Бен Эллиот покинул свой пост после избрания главы МИД страны Лиз Трасс на пост премьера, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:42
2022-09-05T17:42
в мире
авто
великобритания
риши сунак
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сопредседатель Консервативной партии Великобритании Бен Эллиот покинул свой пост после избрания главы МИД страны Лиз Трасс на пост премьера, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.По данным источника, несмотря на свой уход, Эллиот продолжает поддерживать Трасс.Как отмечает телеканал, из-за грядущих кадровых перестановок некоторые члены нынешнего правительства могут уйти в отставку.Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
https://ria.ru/20220905/oppozitsiya-1814627927.html
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в мире, авто, великобритания, риши сунак, лиз трасс
В мире, Авто, Великобритания, Риши Сунак, Лиз Трасс
17:42 05.09.2022
 
Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс

Сопредседатель Консервативной партии Эллиот покинул пост после победы на выборах Трасс

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сопредседатель Консервативной партии Великобритании Бен Эллиот покинул свой пост после избрания главы МИД страны Лиз Трасс на пост премьера, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.
По данным источника, несмотря на свой уход, Эллиот продолжает поддерживать Трасс.
Как отмечает телеканал, из-за грядущих кадровых перестановок некоторые члены нынешнего правительства могут уйти в отставку.
Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
17:28
Представители британской оппозиции призвали к новым парламентским выборам
 
В миреАвтоВеликобританияРиши СунакЛиз Трасс
 
 
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