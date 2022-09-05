https://ria.ru/20220905/konservatory-1814633606.html

Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс

Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс - РИА Новости, 05.09.2022

Сопредседатель консерваторов покинул пост после победы на выборах Трасс

Сопредседатель Консервативной партии Великобритании Бен Эллиот покинул свой пост после избрания главы МИД страны Лиз Трасс на пост премьера, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:42

2022-09-05T17:42

2022-09-05T17:42

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великобритания

риши сунак

лиз трасс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сопредседатель Консервативной партии Великобритании Бен Эллиот покинул свой пост после избрания главы МИД страны Лиз Трасс на пост премьера, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.По данным источника, несмотря на свой уход, Эллиот продолжает поддерживать Трасс.Как отмечает телеканал, из-за грядущих кадровых перестановок некоторые члены нынешнего правительства могут уйти в отставку.Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/oppozitsiya-1814627927.html

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в мире, авто, великобритания, риши сунак, лиз трасс