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В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
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В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине
В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине
США стоит пойти на компромисс в украинском кризисе, чтобы не оказаться перед тяжелейшим выбором между эскалацией конфликта с Россией и испытанием на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:03
2022-09-05T17:31
в мире
джо байден
россия
москва
сша
нато
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США стоит пойти на компромисс в украинском кризисе, чтобы не оказаться перед тяжелейшим выбором между эскалацией конфликта с Россией и испытанием на выносливость, заявил в статье для The Hill бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.Окно возможностей для США по вопросу бывшей советской республики стремительно сужается, так как в этом кризисе время играет на руку России, отметил автор. При этом он отверг возможность изменения ситуации в пользу Штатов с помощью экономических или милитаристских нападок на Москву.Так, он напомнил о значительных последствиях антироссийских санкций для стран Запада."Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно", — подчеркнул обозреватель.Также Биб раскритиковал представителей "партии ястребов" в Вашингтоне. Он назвал авантюрой их предложения усилить вмешательство США в украинский конфликт, которые могут привести к прямому столкновению России и НАТО.Кроме того, американский эксперт уверен, что политики сделали огромную ошибку, ополчившись в публичном пространстве на все русское.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220904/krizis-1814336096.html
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в мире, джо байден, россия, москва, сша, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Джо Байден, Россия, Москва, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:03 05.09.2022 (обновлено: 17:31 05.09.2022)
 
В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине

The Hill: у США нет выхода из кризиса на Украине, кроме поиска компромисса с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПодготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле "Президент" в Женеве
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле "Президент" в Женеве
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США стоит пойти на компромисс в украинском кризисе, чтобы не оказаться перед тяжелейшим выбором между эскалацией конфликта с Россией и испытанием на выносливость, заявил в статье для The Hill бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.
"Пока мы не хотим идти к компромиссному урегулированию, которое, как предлагал сам Киев в начале конфликта, должно предполагать некую форму нейтралитета Украины, мы стоим перед выбором между эскалацией нашего участия и состязанием на выносливость, в котором у России шансов больше. И ни один из этих вариантов не закончится хорошо ни для Украины, ни для Соединенных Штатов", — написал Биб.
Окно возможностей для США по вопросу бывшей советской республики стремительно сужается, так как в этом кризисе время играет на руку России, отметил автор. При этом он отверг возможность изменения ситуации в пользу Штатов с помощью экономических или милитаристских нападок на Москву.
Так, он напомнил о значительных последствиях антироссийских санкций для стран Запада.
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"Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно", — подчеркнул обозреватель.
Также Биб раскритиковал представителей "партии ястребов" в Вашингтоне. Он назвал авантюрой их предложения усилить вмешательство США в украинский конфликт, которые могут привести к прямому столкновению России и НАТО.
Кроме того, американский эксперт уверен, что политики сделали огромную ошибку, ополчившись в публичном пространстве на все русское.
"Даже россияне, которые скорбят о разрыве отношений с Западом, были шокированы степенью враждебности Запада к русскому народу и культуре в последние годы. Соединенные Штаты мало что делают для обращения к гражданам России или демонстрации того, что мы открыты для улучшения отношений", — посетовал Биб.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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