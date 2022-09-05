https://ria.ru/20220905/kompromiss-1814467465.html

В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине

В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине - РИА Новости, 05.09.2022

В США назвали единственный эффективный выход из кризиса на Украине

США стоит пойти на компромисс в украинском кризисе, чтобы не оказаться перед тяжелейшим выбором между эскалацией конфликта с Россией и испытанием на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:03

2022-09-05T11:03

2022-09-05T17:31

в мире

джо байден

россия

москва

сша

нато

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США стоит пойти на компромисс в украинском кризисе, чтобы не оказаться перед тяжелейшим выбором между эскалацией конфликта с Россией и испытанием на выносливость, заявил в статье для The Hill бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.Окно возможностей для США по вопросу бывшей советской республики стремительно сужается, так как в этом кризисе время играет на руку России, отметил автор. При этом он отверг возможность изменения ситуации в пользу Штатов с помощью экономических или милитаристских нападок на Москву.Так, он напомнил о значительных последствиях антироссийских санкций для стран Запада."Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно", — подчеркнул обозреватель.Также Биб раскритиковал представителей "партии ястребов" в Вашингтоне. Он назвал авантюрой их предложения усилить вмешательство США в украинский конфликт, которые могут привести к прямому столкновению России и НАТО.Кроме того, американский эксперт уверен, что политики сделали огромную ошибку, ополчившись в публичном пространстве на все русское.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220904/krizis-1814336096.html

https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, россия, москва, сша, нато, ситуация в днр и лнр