https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html

Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию

Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию - РИА Новости, 05.09.2022

Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:12

2022-09-05T08:12

2022-09-05T16:07

карин кнайсль

австрия

ливан

политика

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции.Говоря о ситуации, которая вынудила ее уехать из Австрии, экс-дипломат указала на свое уязвимое положение в Европе."О, я точно вне закона. И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену", — поделилась она.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В минувшем июле она сообщила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что в Москве негативно относятся к травле экс-главы МИД и считают произошедшее показателем нездорового общества.В августе 2018 года президент России Владимир Путин побывал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Глава государства вручил паре подарки, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.В июне 2021 года Кнайсль стала независимым директором в "Роснефти". После начала спецоперации на Украине Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим политикам из ЕС покинуть должности в российских компаниях, допустив при этом введение против них санкций. Спустя несколько дней Кнайсль уволилась из госкорпорации.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html

https://ria.ru/20220731/evropa-1806231826.html

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ Экс-глава МИД Австрии Кнайсль приехала на ВЭФ и поговорила с журналистами на русском 2022-09-05T08:12 true PT0M16S

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Влада Копылова

карин кнайсль, австрия, ливан, политика, вэф-2022