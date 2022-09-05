https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию - РИА Новости, 05.09.2022
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:12
2022-09-05T08:12
2022-09-05T16:07
карин кнайсль
австрия
ливан
политика
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции.Говоря о ситуации, которая вынудила ее уехать из Австрии, экс-дипломат указала на свое уязвимое положение в Европе."О, я точно вне закона. И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену", — поделилась она.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В минувшем июле она сообщила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что в Москве негативно относятся к травле экс-главы МИД и считают произошедшее показателем нездорового общества.В августе 2018 года президент России Владимир Путин побывал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Глава государства вручил паре подарки, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.В июне 2021 года Кнайсль стала независимым директором в "Роснефти". После начала спецоперации на Украине Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим политикам из ЕС покинуть должности в российских компаниях, допустив при этом введение против них санкций. Спустя несколько дней Кнайсль уволилась из госкорпорации.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html
https://ria.ru/20220731/evropa-1806231826.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814439738_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba4589c96d74664e316763ee18bdfa1c.jpg
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль приехала на ВЭФ и поговорила с журналистами на русском
2022-09-05T08:12
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карин кнайсль, австрия, ливан, политика, вэф-2022
Карин Кнайсль, Австрия, Ливан, Политика, ВЭФ-2022
08:12 05.09.2022 (обновлено: 16:07 05.09.2022)
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции.
"Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно", — заявила Кнайсль.
Говоря о ситуации, которая вынудила ее уехать из Австрии, экс-дипломат указала на свое уязвимое положение в Европе.
"О, я точно вне закона. И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену", — поделилась она.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В минувшем июле она сообщила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что в Москве негативно относятся к травле экс-главы МИД и считают произошедшее показателем нездорового общества.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин побывал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Глава государства вручил паре подарки, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
В июне 2021 года Кнайсль стала независимым директором в "Роснефти". После начала спецоперации на Украине Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим политикам из ЕС покинуть должности в российских компаниях, допустив при этом введение против них санкций. Спустя несколько дней Кнайсль уволилась из госкорпорации.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.