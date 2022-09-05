Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию - РИА Новости, 05.09.2022
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:12
2022-09-05T16:07
карин кнайсль
австрия
ливан
политика
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814439738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e64b409ae63ddb1d01322e4205b9503f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции.Говоря о ситуации, которая вынудила ее уехать из Австрии, экс-дипломат указала на свое уязвимое положение в Европе."О, я точно вне закона. И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену", — поделилась она.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В минувшем июле она сообщила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что в Москве негативно относятся к травле экс-главы МИД и считают произошедшее показателем нездорового общества.В августе 2018 года президент России Владимир Путин побывал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Глава государства вручил паре подарки, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.В июне 2021 года Кнайсль стала независимым директором в "Роснефти". После начала спецоперации на Украине Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим политикам из ЕС покинуть должности в российских компаниях, допустив при этом введение против них санкций. Спустя несколько дней Кнайсль уволилась из госкорпорации.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html
https://ria.ru/20220731/evropa-1806231826.html
австрия
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль приехала на ВЭФ и поговорила с журналистами на русском
2022-09-05T08:12
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814439738_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba4589c96d74664e316763ee18bdfa1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карин кнайсль, австрия, ливан, политика, вэф-2022
Карин Кнайсль, Австрия, Ливан, Политика, ВЭФ-2022
08:12 05.09.2022 (обновлено: 16:07 05.09.2022)
 
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в кулуарах ВЭФ, почему она переехала в Ливан, а не в Россию, покинув Европу из-за своей позиции.

"Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно", — заявила Кнайсль.

Говоря о ситуации, которая вынудила ее уехать из Австрии, экс-дипломат указала на свое уязвимое положение в Европе.
"О, я точно вне закона. И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену", — поделилась она.
Владимир Путин и Карин Кнайсль. 2018 год - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 10:12
Песков не исключил встречу Путина и Кнайсль на полях ВЭФ
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В минувшем июле она сообщила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что в Москве негативно относятся к травле экс-главы МИД и считают произошедшее показателем нездорового общества.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин побывал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Глава государства вручил паре подарки, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
В июне 2021 года Кнайсль стала независимым директором в "Роснефти". После начала спецоперации на Украине Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим политикам из ЕС покинуть должности в российских компаниях, допустив при этом введение против них санкций. Спустя несколько дней Кнайсль уволилась из госкорпорации.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на Третьей международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
31 июля, 16:03
"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы
 
Карин КнайсльАвстрияЛиванПолитикаВЭФ-2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала