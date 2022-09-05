https://ria.ru/20220905/kholod-1814526974.html

Боррель уверен, что Европе не грозит смерть от холода

Боррель уверен, что Европе не грозит смерть от холода - РИА Новости, 05.09.2022

Боррель уверен, что Европе не грозит смерть от холода

В Европе пока речь не идет о том, что можно "замерзнуть насмерть" из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:13

2022-09-05T13:13

2022-09-05T13:13

в мире

евросоюз

россия

жозеп боррель

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. В Европе пока речь не идет о том, что можно "замерзнуть насмерть" из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге."Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть", - заявил он, комментируя реплику венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за санкций против России Европа может "замерзнуть насмерть". Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. "Это трудно, но это должно быть сделано", - указал Боррель.Он указал венгерскому депутату, что угроза замерзнуть "меньше всего касается Венгрии". "В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии", - сказал Боррель. При этом он признал, что проблемы могут возникнуть "в других частях Европы". "Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии", - констатировал глава дипломатии Евросоюза.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, жозеп боррель, цены на нефть, санкции в отношении россии