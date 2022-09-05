https://ria.ru/20220905/kherson-1814507466.html

Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста

Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста - РИА Новости, 05.09.2022

Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста

Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:26

2022-09-05T12:26

2022-09-05T12:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

херсон

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина - 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220901/pvo-1813716673.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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