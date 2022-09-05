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Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста
Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста - РИА Новости, 05.09.2022
Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста
Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:26
2022-09-05T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина - 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, украина, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Херсон, Кирилл Стремоусов, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:26 05.09.2022 (обновлено: 12:39 05.09.2022)
 
Херсонские власти сообщили о состоянии Антоновского моста

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Антоновский мост в аварийном состоянии, но не рухнул

© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

"Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", - сказал Стремоусов в эфире канала "Россия 1". По его словам, удары украинских войск уже наносятся по баржам, которые перевозят через Днепр гражданских людей, а также по другой гражданской инфраструктуре Херсона и области.

Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году. Ширина - 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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