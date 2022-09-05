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ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/kharkov-1814632312.html
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом
Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:39
2022-09-05T17:39
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зеленое поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области."В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220904/rakety-1814350299.html
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
17:39 05.09.2022
 
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом

Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зеленое поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области.
"В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в министерстве.
Блокпост ВС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 15:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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