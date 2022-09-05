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ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом

ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом - РИА Новости, 05.09.2022

ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом

Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:39

2022-09-05T17:39

2022-09-05T17:39

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зеленое поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области."В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220904/rakety-1814350299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика