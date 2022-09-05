https://ria.ru/20220905/kharkov-1814632312.html
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом
Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:39
2022-09-05T17:39
2022-09-05T17:39
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdfb37a787ce84460d2b96cd7932545.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 48 украинских артиллерийских подразделений, живую силу в 152 районах и одну пусковую установку HIMARS в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зеленое поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области."В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220904/rakety-1814350299.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8533a342c25eb9433178d1a83a2fbcd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом
Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS под Харьковом