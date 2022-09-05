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Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию
Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию
Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:32
2022-09-05T06:48
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
в мире
россия
казахстан
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в рамках ВЭФ Международный форум по сохранению тигра открылся видеоприветствием Путина."Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна", - сказал Путин.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, в мире, россия, казахстан
Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, В мире, Россия, Казахстан
05:32 05.09.2022 (обновлено: 06:48 05.09.2022)
 
Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию

Президент России Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник в рамках ВЭФ Международный форум по сохранению тигра открылся видеоприветствием Путина.
"Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна", - сказал Путин.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 05:20
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750
 
Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022В миреРоссияКазахстан
 
 
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