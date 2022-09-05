https://ria.ru/20220905/kazakhstan-1814424628.html
Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию
Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию
Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:32
2022-09-05T05:32
2022-09-05T06:48
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
в мире
россия
казахстан
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в рамках ВЭФ Международный форум по сохранению тигра открылся видеоприветствием Путина."Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна", - сказал Путин.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, в мире, россия, казахстан
Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, В мире, Россия, Казахстан
05:32 05.09.2022 (обновлено: 06:48 05.09.2022)
Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию
Президент России Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию