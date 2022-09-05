https://ria.ru/20220905/kazakhstan-1814424628.html

Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию

Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - РИА Новости, 05.09.2022

Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию

Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T05:32

2022-09-05T05:32

2022-09-05T06:48

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

в мире

россия

казахстан

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.В понедельник в рамках ВЭФ Международный форум по сохранению тигра открылся видеоприветствием Путина."Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна", - сказал Путин.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, в мире, россия, казахстан