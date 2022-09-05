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Островский: смоленские власти помогут молодежи добиться успеха в карьере
Островский: смоленские власти помогут молодежи добиться успеха в карьере - РИА Новости, 05.09.2022
Островский: смоленские власти помогут молодежи добиться успеха в карьере
Социальные "лифты", которые создает администрация Смоленской области, помогут молодым смолянам добиться успеха в профессии, карьере и общественной деятельности, РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:31
2022-09-05T10:31
2022-09-05T10:31
смоленская область
общество
алексей островский
работа
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СМОЛЕНСК, 5 сен – РИА Новости. Социальные "лифты", которые создает администрация Смоленской области, помогут молодым смолянам добиться успеха в профессии, карьере и общественной деятельности, заявил глава региона Алексей Островский.Губернатор встретился со студентами-первокурсниками гуманитарных направлений подготовки СмолГУ в рамках проходящих по всей стране с 1 по 9 сентября акций для молодежи федерального Просветительского марафона Российского общества "Знание".В ходе общения Островский отметил, что на сегодняшний день в стране создаются все условия для достижения молодыми специалистами успеха в профессии."Серьезным подспорьем всем регионам стало создание в стране автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможности", ставшей глобальной платформой для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, волонтерами, предпринимателями, управленцами", – сказал Островский.Также губернатор обратил внимание студентов на актуальных инструментах, позволяющих приобрести практический опыт в той или иной сфере деятельности и получить финансовую поддержку для реализации своих идей и проектов."Уже в сентябре в регионе стартует 4-х месячная программа "Бизнес-рост", организуемая Смоленским центром "Мой бизнес", которая поможет разработать готовый для воплощения в жизнь бизнес-план. Также организована работа по предоставлению молодым предпринимателям в возрасте до 25-ти лет грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей на создание и развитие собственного дела. Еще одной мерой поддержки для открытия своего дела – в размере до 350 тысяч рублей – является заключение социального контракта. Для ее получения нужно составить бизнес-план, который можно бесплатно сделать в Смоленском центре "Мой бизнес". Бесплатные семинары по составлению бизнес-планов проходят в Центре еженедельно по вторникам с четырех часов дня", – пояснил Островский.Кроме того, глава региона напомнил о мерах поддержки в научной сфере и о ежегодном областном конкурсе "Доброволец Смоленщины", который направлен на поддержку лучших волонтерских практик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей островский, работа
Смоленская область, Общество, Алексей Островский, Работа
СМОЛЕНСК, 5 сен – РИА Новости. Социальные "лифты", которые создает администрация Смоленской области, помогут молодым смолянам добиться успеха в профессии, карьере и общественной деятельности, заявил глава региона Алексей Островский.
Губернатор встретился со студентами-первокурсниками гуманитарных направлений подготовки СмолГУ в рамках проходящих по всей стране с 1 по 9 сентября акций для молодежи федерального Просветительского марафона Российского общества "Знание
".
В ходе общения Островский отметил, что на сегодняшний день в стране создаются все условия для достижения молодыми специалистами успеха в профессии.
"Серьезным подспорьем всем регионам стало создание в стране автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможности", ставшей глобальной платформой для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, волонтерами, предпринимателями, управленцами", – сказал Островский.
Также губернатор обратил внимание студентов на актуальных инструментах, позволяющих приобрести практический опыт в той или иной сфере деятельности и получить финансовую поддержку для реализации своих идей и проектов.
"Уже в сентябре в регионе стартует 4-х месячная программа "Бизнес-рост", организуемая Смоленским центром "Мой бизнес", которая поможет разработать готовый для воплощения в жизнь бизнес-план. Также организована работа по предоставлению молодым предпринимателям в возрасте до 25-ти лет грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей на создание и развитие собственного дела. Еще одной мерой поддержки для открытия своего дела – в размере до 350 тысяч рублей – является заключение социального контракта. Для ее получения нужно составить бизнес-план, который можно бесплатно сделать в Смоленском
центре "Мой бизнес". Бесплатные семинары по составлению бизнес-планов проходят в Центре еженедельно по вторникам с четырех часов дня", – пояснил Островский.
Кроме того, глава региона напомнил о мерах поддержки в научной сфере и о ежегодном областном конкурсе "Доброволец Смоленщины", который направлен на поддержку лучших волонтерских практик.