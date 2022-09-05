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В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись - РИА Новости, 05.09.2022
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В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись
В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись - РИА Новости, 05.09.2022
В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись
Вооруженные холодным оружием преступники убили 10 человек и ранили еще по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван, сообщила Королевская канадская... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T01:18
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные холодным оружием преступники убили 10 человек и ранили еще по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван, сообщила Королевская канадская конная полиция.Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон."На данном этапе нашего расследования мы выявили 10 погибших в 13 локациях... Еще несколько человек были ранены, из которых 15 переправлены в различные больницы. Некоторые пострадавшие могли сами обратиться за медицинской помощью", - сказала представитель полиции на пресс-конференции.Следствие предполагает, что часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути. Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые, которых видели в черном внедорожнике марки "Ниссан".Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать в контакт с преступниками.
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в мире, канада
В мире, Канада
01:18 05.09.2022 (обновлено: 02:24 05.09.2022)
 
В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись

В канадской провинции Саскачеван преступники зарезали десять человек, еще 15 ранены

© Depositphotos / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Depositphotos / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные холодным оружием преступники убили 10 человек и ранили еще по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван, сообщила Королевская канадская конная полиция.
Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.
"На данном этапе нашего расследования мы выявили 10 погибших в 13 локациях... Еще несколько человек были ранены, из которых 15 переправлены в различные больницы. Некоторые пострадавшие могли сами обратиться за медицинской помощью", - сказала представитель полиции на пресс-конференции.
Следствие предполагает, что часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути. Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые, которых видели в черном внедорожнике марки "Ниссан".
"Они считаются вооруженными и очень опасными", - сказала полицейская.
Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать в контакт с преступниками.
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