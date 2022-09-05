https://ria.ru/20220905/kanada-1814416075.html

В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись

В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись - РИА Новости, 05.09.2022

В Канаде преступники зарезали десять человек и скрылись

Вооруженные холодным оружием преступники убили 10 человек и ранили еще по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван, сообщила Королевская канадская... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T01:18

2022-09-05T01:18

2022-09-05T02:24

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные холодным оружием преступники убили 10 человек и ранили еще по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван, сообщила Королевская канадская конная полиция.Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон."На данном этапе нашего расследования мы выявили 10 погибших в 13 локациях... Еще несколько человек были ранены, из которых 15 переправлены в различные больницы. Некоторые пострадавшие могли сами обратиться за медицинской помощью", - сказала представитель полиции на пресс-конференции.Следствие предполагает, что часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути. Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые, которых видели в черном внедорожнике марки "Ниссан".Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать в контакт с преступниками.

https://ria.ru/20220728/alyaska-1805472422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада