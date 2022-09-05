https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814606633.html
Путин отметил прирост населения Камчатки
Путин отметил прирост населения Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022
Путин отметил прирост населения Камчатки
Ситуация на Камчатке меняется к лучшему, растет промышленное производство развивается сельскохозяйственная отрасль и даже наблюдается прирост населения, заявил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:28
2022-09-05T16:28
2022-09-05T16:28
экономика
владимир путин
владимир солодов
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Ситуация на Камчатке меняется к лучшему, растет промышленное производство развивается сельскохозяйственная отрасль и даже наблюдается прирост населения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона Владимиром Солодовым."Ситуация здесь, может быть, не теми темпами которыми бы нам хотелось, меняется к лучшему, что очень приятно отметить. Растет промышленное производство, уровень безработицы гораздо ниже, чем в целом по стране, сельскохозяйственное производство развивается", - сказал Путин.Он добавил, что по основным показателям в регионе все стабилизируется, и даже есть приток населения.
https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, владимир солодов, россия, камчатский край
Экономика, Владимир Путин, Владимир Солодов, Россия, Камчатский край
Путин отметил прирост населения Камчатки
Путин заявил, что ситуация на Камчатке меняется к лучшему, растет численность населения
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Ситуация на Камчатке меняется к лучшему, растет промышленное производство развивается сельскохозяйственная отрасль и даже наблюдается прирост населения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона Владимиром Солодовым.
"Ситуация здесь, может быть, не теми темпами которыми бы нам хотелось, меняется к лучшему, что очень приятно отметить. Растет промышленное производство, уровень безработицы гораздо ниже, чем в целом по стране, сельскохозяйственное производство развивается", - сказал Путин.
Он добавил, что по основным показателям в регионе все стабилизируется, и даже есть приток населения.