https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814606633.html

Путин отметил прирост населения Камчатки

Путин отметил прирост населения Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022

Путин отметил прирост населения Камчатки

Ситуация на Камчатке меняется к лучшему, растет промышленное производство развивается сельскохозяйственная отрасль и даже наблюдается прирост населения, заявил... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:28

2022-09-05T16:28

2022-09-05T16:28

экономика

владимир путин

владимир солодов

россия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Ситуация на Камчатке меняется к лучшему, растет промышленное производство развивается сельскохозяйственная отрасль и даже наблюдается прирост населения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона Владимиром Солодовым."Ситуация здесь, может быть, не теми темпами которыми бы нам хотелось, меняется к лучшему, что очень приятно отметить. Растет промышленное производство, уровень безработицы гораздо ниже, чем в целом по стране, сельскохозяйственное производство развивается", - сказал Путин.Он добавил, что по основным показателям в регионе все стабилизируется, и даже есть приток населения.

https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html

россия

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, владимир солодов, россия, камчатский край