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Путин поручил подготовить системный план развития городов Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин поручил подготовить системный план развития городов Дальнего Востока
Путин поручил подготовить системный план развития городов Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поручил подготовить системный план развития городов Дальнего Востока
В рамках масштабных программ обновления дальневосточных городов надо предложить комплексный системный план развития населённых пунктов, внедрять "зеленые"... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:30
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владимир путин
общество
дальний восток
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. В рамках масштабных программ обновления дальневосточных городов надо предложить комплексный системный план развития населённых пунктов, внедрять "зеленые" проекты, заявил президент России Владимир Путин."В общей сложности масштабные программы обновления должны охватить 25 дальневосточных городов. И здесь важно предложить комплексный системный подход к повышению качества жизни людей на этих территориях, спланировать и построить новые жилые кварталы и общественные пространства, объекты здравоохранения, образования, культуры, другой социальной инфраструктуры, решить экологические проблемы и широко внедрять в этой связи зелёные технологии", - сказал Путин на совещании по развитию Камчатки.По его словам, необходимо сделать долгосрочные векторы развития экономик этих населённых пунктов, рабочие места.
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владимир путин, общество, дальний восток, россия
Владимир Путин, Общество, Дальний Восток, Россия
14:30 05.09.2022 (обновлено: 14:57 05.09.2022)
 
Путин поручил подготовить системный план развития городов Дальнего Востока

Путин заявил о необходимости комплексного плана развития городов Дальнего Востока

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. В рамках масштабных программ обновления дальневосточных городов надо предложить комплексный системный план развития населённых пунктов, внедрять "зеленые" проекты, заявил президент России Владимир Путин.
"В общей сложности масштабные программы обновления должны охватить 25 дальневосточных городов. И здесь важно предложить комплексный системный подход к повышению качества жизни людей на этих территориях, спланировать и построить новые жилые кварталы и общественные пространства, объекты здравоохранения, образования, культуры, другой социальной инфраструктуры, решить экологические проблемы и широко внедрять в этой связи зелёные технологии", - сказал Путин на совещании по развитию Камчатки.
По его словам, необходимо сделать долгосрочные векторы развития экономик этих населённых пунктов, рабочие места.
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Владимир ПутинОбществоДальний ВостокРоссия
 
 
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