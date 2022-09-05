https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814463284.html

Путин прибыл на Камчатку

Путин прибыл на Камчатку - РИА Новости, 05.09.2022

Путин прибыл на Камчатку

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:48

2022-09-05T10:48

2022-09-05T10:48

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

камчатский край

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что у Путина на Камчатке запланирована встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" и большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.Также президент РФ проведет беседу с главой региона Владимиром Солодовым.Солодов в январе во время личной встречи пригласил Путина посетить всероссийский молодежный экологический форум. Глава государства тогда принял приглашение, отметив, что давно не был на Камчатке.

https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html

россия

камчатский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, камчатский край, владимир солодов