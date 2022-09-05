https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814463284.html
Путин прибыл на Камчатку
Путин прибыл на Камчатку - РИА Новости, 05.09.2022
Путин прибыл на Камчатку
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:48
2022-09-05T10:48
2022-09-05T10:48
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
камчатский край
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что у Путина на Камчатке запланирована встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" и большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.Также президент РФ проведет беседу с главой региона Владимиром Солодовым.Солодов в январе во время личной встречи пригласил Путина посетить всероссийский молодежный экологический форум. Глава государства тогда принял приглашение, отметив, что давно не был на Камчатке.
https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, камчатский край, владимир солодов
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Камчатский край, Владимир Солодов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что у Путина на Камчатке запланирована встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" и большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.
Также президент РФ
проведет беседу с главой региона Владимиром Солодовым
.
Солодов в январе во время личной встречи пригласил Путина посетить всероссийский молодежный экологический форум. Глава государства тогда принял приглашение, отметив, что давно не был на Камчатке.