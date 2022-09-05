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Путин прибыл на Камчатку - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин прибыл на Камчатку
Путин прибыл на Камчатку - РИА Новости, 05.09.2022
Путин прибыл на Камчатку
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:48
2022-09-05T10:48
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
камчатский край
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что у Путина на Камчатке запланирована встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" и большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.Также президент РФ проведет беседу с главой региона Владимиром Солодовым.Солодов в январе во время личной встречи пригласил Путина посетить всероссийский молодежный экологический форум. Глава государства тогда принял приглашение, отметив, что давно не был на Камчатке.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, камчатский край, владимир солодов
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Камчатский край, Владимир Солодов
10:48 05.09.2022
 
Путин прибыл на Камчатку

Путин прилетел на Камчатку для участия в молодежном экологическом форуме

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что у Путина на Камчатке запланирована встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" и большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.
Также президент РФ проведет беседу с главой региона Владимиром Солодовым.
Солодов в январе во время личной встречи пригласил Путина посетить всероссийский молодежный экологический форум. Глава государства тогда принял приглашение, отметив, что давно не был на Камчатке.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 13:46Туризм
Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
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