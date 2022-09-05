https://ria.ru/20220905/kadyrov-1814498891.html

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть - РИА Новости, 05.09.2022

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:11

2022-09-05T12:11

2022-09-05T12:31

рамзан кадыров

политика

россия

дмитрий песков

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск"."Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии (событий - ред.)", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не было ли развития ситуации с Кадыровым.

https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814284968.html

россия

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Кирилл Волков

рамзан кадыров, политика, россия, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)