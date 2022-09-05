https://ria.ru/20220905/kadyrov-1814498891.html
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть - РИА Новости, 05.09.2022
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:11
2022-09-05T12:11
2022-09-05T12:31
рамзан кадыров
политика
россия
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск"."Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии (событий - ред.)", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не было ли развития ситуации с Кадыровым.
https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814284968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рамзан кадыров, политика, россия, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Чеченская республика (Чечня)
12:11 05.09.2022 (обновлено: 12:31 05.09.2022)
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть
Песков заявил, что не знает о развитии событий после слов Кадырова о времени отдохнуть
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск".
"Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии (событий - ред.)", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не было ли развития ситуации с Кадыровым.