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В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть - РИА Новости, 05.09.2022
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В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть - РИА Новости, 05.09.2022
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:11
2022-09-05T12:31
рамзан кадыров
политика
россия
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск"."Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии (событий - ред.)", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не было ли развития ситуации с Кадыровым.
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рамзан кадыров, политика, россия, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Чеченская республика (Чечня)
12:11 05.09.2022 (обновлено: 12:31 05.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о времени отдохнуть

Песков заявил, что не знает о развитии событий после слов Кадырова о времени отдохнуть

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он заметил, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск".
"Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии (событий - ред.)", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не было ли развития ситуации с Кадыровым.
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 23:09
Джабаров прокомментировал слова Кадырова о бессрочном отпуске
 
Рамзан КадыровПолитикаРоссияДмитрий ПесковЧеченская республика (Чечня)
 
 
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