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Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
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Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле
Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле
Минимум 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы в результате взрыва у посольства РФ в Кабуле, сообщили РИА Новости источники в госпитале. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:51
2022-09-05T12:48
в мире
россия
кабул (город)
афганистан
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КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Минимум 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы в результате взрыва у посольства РФ в Кабуле, сообщили РИА Новости источники в госпитале.В больнице Estiqlal в Кабуле, расположенной рядом с российским посольством, уточняют, что в больницу были доставлены 10 погибших и нескольких пострадавших."Восемь пострадавших госпитализированы, другие были выписаны", - рассказал собеседник агентства.Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания дипмиссии. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве.
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в мире, россия, кабул (город), афганистан
В мире, Россия, Кабул (город), Афганистан
11:51 05.09.2022 (обновлено: 12:48 05.09.2022)
 
Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле

Минимум десять человек погибли при взрыве у посольства России в Кабуле

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Минимум 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы в результате взрыва у посольства РФ в Кабуле, сообщили РИА Новости источники в госпитале.
В больнице Estiqlal в Кабуле, расположенной рядом с российским посольством, уточняют, что в больницу были доставлены 10 погибших и нескольких пострадавших.
"Восемь пострадавших госпитализированы, другие были выписаны", - рассказал собеседник агентства.
Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания дипмиссии. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве.
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