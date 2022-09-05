https://ria.ru/20220905/kabul-1814489015.html
Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле
Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле
Минимум 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы в результате взрыва у посольства РФ в Кабуле, сообщили РИА Новости источники в госпитале. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:51
2022-09-05T11:51
2022-09-05T12:48
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КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Минимум 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы в результате взрыва у посольства РФ в Кабуле, сообщили РИА Новости источники в госпитале.В больнице Estiqlal в Кабуле, расположенной рядом с российским посольством, уточняют, что в больницу были доставлены 10 погибших и нескольких пострадавших."Восемь пострадавших госпитализированы, другие были выписаны", - рассказал собеседник агентства.Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания дипмиссии. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220829/afganistan-1812801611.html
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РИА Новости
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в мире, россия, кабул (город), афганистан
В мире, Россия, Кабул (город), Афганистан
11:51 05.09.2022 (обновлено: 12:48 05.09.2022)
Источник сообщил о десяти погибших при взрыве у посольства России в Кабуле
Минимум десять человек погибли при взрыве у посольства России в Кабуле