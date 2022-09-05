https://ria.ru/20220905/istoriya-1814420625.html
На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока
На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока - РИА Новости, 05.09.2022
На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока
Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:16
2022-09-05T04:16
2022-09-05T09:01
владивосток
дальний восток
центральная азия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).РИО регулярно проводит экспертные мероприятия на площадке ВЭФ. В этом году они посвящены практикам преподавания истории в странах Дальнего Востока, Южной и Центральной Азии – новых центрах многополярного мира.Межстрановой анализ содержания программ и учебных пособий по истории позволяет прогнозировать динамику коллективных представлений о собственном государстве и странах-соседях, выявлять потенциальные конфликты интерпретаций общего прошлого, пытаться заблаговременно предотвращать их путем конструктивного и предметного диалога, добавили в обществе."Из этого проистекает цель выставки — продемонстрировать разнообразие моделей школьного исторического образования в разных странах: Вьетнам, Китай, Россия, Южная Корея, Япония, Монголия, Казахстан, Турция", - отметили в РИО.На стендах представлена информация об исторической эволюции системы преподавания истории в школах каждой из перечисленных стран и ее современном состоянии.В основу выставки легли материалы экспертных интервью с профессиональными историками. Каждый из них ответил на ряд вопросов, позволяющих получить полную картину национального школьного исторического образования - преподается ли в школе всеобщая история, чем регламентируется содержание учебников по истории, какие учебники самые популярные, как в этих учебниках представлена история стран-соседей.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/istoriya-1814419073.html
владивосток
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, дальний восток, центральная азия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Владивосток, Дальний Восток, Центральная Азия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022
04:16 05.09.2022 (обновлено: 09:01 05.09.2022)
На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока
На выставке в рамках ВЭФ-2022 представили опыт преподавания истории в школах Востока
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
РИО регулярно проводит экспертные мероприятия на площадке ВЭФ. В этом году они посвящены практикам преподавания истории в странах Дальнего Востока
, Южной и Центральной Азии
– новых центрах многополярного мира.
"Школьное историческое образование служит основным инструментом формирования национальной идентичности во всех странах мира, поэтому от того, как преподносят историю школьникам, без преувеличения, зависит будущее международных отношений. Именно школьное образование формирует картину мира целых поколений, закладывает базовые знания о причинно-следственных связях в глобальной политике, "положительных" и "отрицательных" исторических прецедентах", - рассказали РИА Новости в РИО.
Межстрановой анализ содержания программ и учебных пособий по истории позволяет прогнозировать динамику коллективных представлений о собственном государстве и странах-соседях, выявлять потенциальные конфликты интерпретаций общего прошлого, пытаться заблаговременно предотвращать их путем конструктивного и предметного диалога, добавили в обществе.
"Из этого проистекает цель выставки — продемонстрировать разнообразие моделей школьного исторического образования в разных странах: Вьетнам
, Китай
, Россия
, Южная Корея
, Япония
, Монголия
, Казахстан
, Турция", - отметили в РИО.
На стендах представлена информация об исторической эволюции системы преподавания истории в школах каждой из перечисленных стран и ее современном состоянии.
В основу выставки легли материалы экспертных интервью с профессиональными историками. Каждый из них ответил на ряд вопросов, позволяющих получить полную картину национального школьного исторического образования - преподается ли в школе всеобщая история, чем регламентируется содержание учебников по истории, какие учебники самые популярные, как в этих учебниках представлена история стран-соседей.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.