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На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока - РИА Новости, 05.09.2022
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На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока
На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока - РИА Новости, 05.09.2022
На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока
Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:16
2022-09-05T09:01
владивосток
дальний восток
центральная азия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).РИО регулярно проводит экспертные мероприятия на площадке ВЭФ. В этом году они посвящены практикам преподавания истории в странах Дальнего Востока, Южной и Центральной Азии – новых центрах многополярного мира.Межстрановой анализ содержания программ и учебных пособий по истории позволяет прогнозировать динамику коллективных представлений о собственном государстве и странах-соседях, выявлять потенциальные конфликты интерпретаций общего прошлого, пытаться заблаговременно предотвращать их путем конструктивного и предметного диалога, добавили в обществе."Из этого проистекает цель выставки — продемонстрировать разнообразие моделей школьного исторического образования в разных странах: Вьетнам, Китай, Россия, Южная Корея, Япония, Монголия, Казахстан, Турция", - отметили в РИО.На стендах представлена информация об исторической эволюции системы преподавания истории в школах каждой из перечисленных стран и ее современном состоянии.В основу выставки легли материалы экспертных интервью с профессиональными историками. Каждый из них ответил на ряд вопросов, позволяющих получить полную картину национального школьного исторического образования - преподается ли в школе всеобщая история, чем регламентируется содержание учебников по истории, какие учебники самые популярные, как в этих учебниках представлена история стран-соседей.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, дальний восток, центральная азия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Владивосток, Дальний Восток, Центральная Азия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022
04:16 05.09.2022 (обновлено: 09:01 05.09.2022)
 
На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока

На выставке в рамках ВЭФ-2022 представили опыт преподавания истории в школах Востока

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
РИО регулярно проводит экспертные мероприятия на площадке ВЭФ. В этом году они посвящены практикам преподавания истории в странах Дальнего Востока, Южной и Центральной Азии – новых центрах многополярного мира.
"Школьное историческое образование служит основным инструментом формирования национальной идентичности во всех странах мира, поэтому от того, как преподносят историю школьникам, без преувеличения, зависит будущее международных отношений. Именно школьное образование формирует картину мира целых поколений, закладывает базовые знания о причинно-следственных связях в глобальной политике, "положительных" и "отрицательных" исторических прецедентах", - рассказали РИА Новости в РИО.
Межстрановой анализ содержания программ и учебных пособий по истории позволяет прогнозировать динамику коллективных представлений о собственном государстве и странах-соседях, выявлять потенциальные конфликты интерпретаций общего прошлого, пытаться заблаговременно предотвращать их путем конструктивного и предметного диалога, добавили в обществе.
"Из этого проистекает цель выставки — продемонстрировать разнообразие моделей школьного исторического образования в разных странах: Вьетнам, Китай, Россия, Южная Корея, Япония, Монголия, Казахстан, Турция", - отметили в РИО.
На стендах представлена информация об исторической эволюции системы преподавания истории в школах каждой из перечисленных стран и ее современном состоянии.
В основу выставки легли материалы экспертных интервью с профессиональными историками. Каждый из них ответил на ряд вопросов, позволяющих получить полную картину национального школьного исторического образования - преподается ли в школе всеобщая история, чем регламентируется содержание учебников по истории, какие учебники самые популярные, как в этих учебниках представлена история стран-соседей.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 03:17
Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования
 
ВладивостокДальний ВостокЦентральная АзияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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