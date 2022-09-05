https://ria.ru/20220905/istoriya-1814420625.html

На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока

На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока - РИА Новости, 05.09.2022

На ВЭФ рассказали об опыте преподавания истории в школах Востока

Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:16

2022-09-05T04:16

2022-09-05T09:01

владивосток

дальний восток

центральная азия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная преподаванию истории в школах стран Востока, организованная Российским историческим обществом (РИО), открылась в понедельник во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).РИО регулярно проводит экспертные мероприятия на площадке ВЭФ. В этом году они посвящены практикам преподавания истории в странах Дальнего Востока, Южной и Центральной Азии – новых центрах многополярного мира.Межстрановой анализ содержания программ и учебных пособий по истории позволяет прогнозировать динамику коллективных представлений о собственном государстве и странах-соседях, выявлять потенциальные конфликты интерпретаций общего прошлого, пытаться заблаговременно предотвращать их путем конструктивного и предметного диалога, добавили в обществе."Из этого проистекает цель выставки — продемонстрировать разнообразие моделей школьного исторического образования в разных странах: Вьетнам, Китай, Россия, Южная Корея, Япония, Монголия, Казахстан, Турция", - отметили в РИО.На стендах представлена информация об исторической эволюции системы преподавания истории в школах каждой из перечисленных стран и ее современном состоянии.В основу выставки легли материалы экспертных интервью с профессиональными историками. Каждый из них ответил на ряд вопросов, позволяющих получить полную картину национального школьного исторического образования - преподается ли в школе всеобщая история, чем регламентируется содержание учебников по истории, какие учебники самые популярные, как в этих учебниках представлена история стран-соседей.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/istoriya-1814419073.html

владивосток

дальний восток

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, дальний восток, центральная азия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022