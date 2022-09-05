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Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования - РИА Новости, 05.09.2022
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Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования
Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования - РИА Новости, 05.09.2022
Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования
Школьное историческое образование не только необходимо для формирования гражданской идентичности, оно также закладывает основы диалога культур и цивилизаций,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:17
2022-09-05T11:09
владивосток
вэф-2022
общество
социальный навигатор
сн_образование
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Школьное историческое образование не только необходимо для формирования гражданской идентичности, оно также закладывает основы диалога культур и цивилизаций, основанного на знании прошлого, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил с видеообращением к участникам традиционной конференции РИО, открывшейся в понедельник в рамках Восточного экономического форума. В 2022 году она посвящена особенностям преподавания истории в странах Востока - значимых центрах многополярного мира."Наличие у страны собственной образовательной системы, основанной на национальных традициях и методических подходах всегда рассматривалась как значимый критерий суверенитета", - добавил он.Вместе с тем, знание прошлого помогает обеспечивать диалог культур и цивилизаций, поддерживать атмосферу доверия в межгосударственных отношениях, отметил Нарышкин."Россия по праву гордится своей системой школьного исторического образования и всегда открыта к профессиональному диалогу в этой сфере", - добавил он. Нарышкин выразил уверенность, что нынешняя дискуссия внесет вклад в осмысление опыта преподавания истории, накопленного странами Востока.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, вэф-2022, общество, социальный навигатор, сн_образование
Владивосток, ВЭФ-2022, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
03:17 05.09.2022 (обновлено: 11:09 05.09.2022)
 
Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования

Председатель РИО Нарышкин: уроки истории в школе закладывают основы диалога цивилизаций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Школьное историческое образование не только необходимо для формирования гражданской идентичности, оно также закладывает основы диалога культур и цивилизаций, основанного на знании прошлого, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил с видеообращением к участникам традиционной конференции РИО, открывшейся в понедельник в рамках Восточного экономического форума. В 2022 году она посвящена особенностям преподавания истории в странах Востока - значимых центрах многополярного мира.
"При выборе этой темы мы исходили из того, что историческое образование в школе - это связующая нить, передающая социальный опыт из поколения в поколение, ключевой инструмент формирования гражданской идентичности", - пояснил Нарышкин.
"Наличие у страны собственной образовательной системы, основанной на национальных традициях и методических подходах всегда рассматривалась как значимый критерий суверенитета", - добавил он.
Вместе с тем, знание прошлого помогает обеспечивать диалог культур и цивилизаций, поддерживать атмосферу доверия в межгосударственных отношениях, отметил Нарышкин.
"Россия по праву гордится своей системой школьного исторического образования и всегда открыта к профессиональному диалогу в этой сфере", - добавил он. Нарышкин выразил уверенность, что нынешняя дискуссия внесет вклад в осмысление опыта преподавания истории, накопленного странами Востока.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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