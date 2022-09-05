https://ria.ru/20220905/istoriya-1814419073.html

Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования

Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования - РИА Новости, 05.09.2022

Нарышкин рассказал о важности школьного исторического образования

Школьное историческое образование не только необходимо для формирования гражданской идентичности, оно также закладывает основы диалога культур и цивилизаций,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:17

2022-09-05T03:17

2022-09-05T11:09

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Школьное историческое образование не только необходимо для формирования гражданской идентичности, оно также закладывает основы диалога культур и цивилизаций, основанного на знании прошлого, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил с видеообращением к участникам традиционной конференции РИО, открывшейся в понедельник в рамках Восточного экономического форума. В 2022 году она посвящена особенностям преподавания истории в странах Востока - значимых центрах многополярного мира."Наличие у страны собственной образовательной системы, основанной на национальных традициях и методических подходах всегда рассматривалась как значимый критерий суверенитета", - добавил он.Вместе с тем, знание прошлого помогает обеспечивать диалог культур и цивилизаций, поддерживать атмосферу доверия в межгосударственных отношениях, отметил Нарышкин."Россия по праву гордится своей системой школьного исторического образования и всегда открыта к профессиональному диалогу в этой сфере", - добавил он. Нарышкин выразил уверенность, что нынешняя дискуссия внесет вклад в осмысление опыта преподавания истории, накопленного странами Востока.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/trutnev-1814298163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, вэф-2022, общество, социальный навигатор, сн_образование