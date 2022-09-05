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Иран заявил, что может обеспечить потребности Европы в энергетике - РИА Новости, 05.09.2022
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Иран заявил, что может обеспечить потребности Европы в энергетике
Иран заявил, что может обеспечить потребности Европы в энергетике - РИА Новости, 05.09.2022
Иран заявил, что может обеспечить потребности Европы в энергетике
Иранская сторона может удовлетворить потребности европейских стран в энергетической сфере в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:32
2022-09-05T10:49
в мире
иран
европа
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Иранская сторона может удовлетворить потребности европейских стран в энергетической сфере в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани."В свете украинского кризиса и проблем с энергоснабжением Европы, если переговоры (по возобновлению СВПД) будут завершены и санкции будут сняты (с Тегерана), то Иран может стать поставщиком большей части потребностей Европы, особенно в энергоресурсах", - приводит агентство Fars слова Канаани.Он также отметил, что Европа чрезмерно нуждается в энергетическом потенциале Ирана."Мы надеемся, что соглашение будет заключено, и Иран сможет играть более эффективную роль в обеспечении энергией стран мира и Европы", - добавил иранский дипломат.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814348405.html
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в мире, иран, европа
В мире, Иран, Европа
10:32 05.09.2022 (обновлено: 10:49 05.09.2022)
 
Иран заявил, что может обеспечить потребности Европы в энергетике

Иран заявил, что может обеспечить потребности Европы в энергетике при заключении СВПД

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Иранская сторона может удовлетворить потребности европейских стран в энергетической сфере в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"В свете украинского кризиса и проблем с энергоснабжением Европы, если переговоры (по возобновлению СВПД) будут завершены и санкции будут сняты (с Тегерана), то Иран может стать поставщиком большей части потребностей Европы, особенно в энергоресурсах", - приводит агентство Fars слова Канаани.
Он также отметил, что Европа чрезмерно нуждается в энергетическом потенциале Ирана.
"Мы надеемся, что соглашение будет заключено, и Иран сможет играть более эффективную роль в обеспечении энергией стран мира и Европы", - добавил иранский дипломат.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 14:48
Новак предупредил европейцев о непредсказуемой зиме
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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