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Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
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Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах
Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:08
2022-09-05T16:08
в мире
лиз трасс
нарендра моди
риши сунак
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании."Поздравляю Лиз Трасс с избранием на пост следующего премьер-министра Великобритании. Уверен, что под вашим руководством всестороннее стратегическое партнерство между Индией и Великобританией будет еще больше укрепляться", - написал Моди в Twitter.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
https://ria.ru/20220905/politika-1814571333.html
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в мире, лиз трасс, нарендра моди, риши сунак, индия, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Нарендра Моди, Риши Сунак, Индия, Великобритания
16:08 05.09.2022
 
Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах

Премьер Индии Моди поздравил Трасс с избранием на пост премьера Великобритании

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании.
"Поздравляю Лиз Трасс с избранием на пост следующего премьер-министра Великобритании. Уверен, что под вашим руководством всестороннее стратегическое партнерство между Индией и Великобританией будет еще больше укрепляться", - написал Моди в Twitter.
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
16:02
"Катастрофа для страны". Великобритания получила нового премьера
 
В миреЛиз ТрассНарендра МодиРиши СунакИндияВеликобритания
 
 
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