https://ria.ru/20220905/indiya-1814598448.html

Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах

Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022

Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:08

2022-09-05T16:08

2022-09-05T16:08

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании."Поздравляю Лиз Трасс с избранием на пост следующего премьер-министра Великобритании. Уверен, что под вашим руководством всестороннее стратегическое партнерство между Индией и Великобританией будет еще больше укрепляться", - написал Моди в Twitter.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/politika-1814571333.html

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в мире, лиз трасс, нарендра моди, риши сунак, индия, великобритания