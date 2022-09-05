https://ria.ru/20220905/indiya-1814598448.html
Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах
Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:08
2022-09-05T16:08
2022-09-05T16:08
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании."Поздравляю Лиз Трасс с избранием на пост следующего премьер-министра Великобритании. Уверен, что под вашим руководством всестороннее стратегическое партнерство между Индией и Великобританией будет еще больше укрепляться", - написал Моди в Twitter.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
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в мире, лиз трасс, нарендра моди, риши сунак, индия, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Нарендра Моди, Риши Сунак, Индия, Великобритания
Премьер Индии поздравил Трасс с победой на выборах
Премьер Индии Моди поздравил Трасс с избранием на пост премьера Великобритании