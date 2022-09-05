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Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, об этом говорит успешное преодоление подъема заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:47
2022-09-05T04:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
коронавирус covid-19
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, об этом говорит успешное преодоление подъема заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Уже сегодняшняя история - достаточно успешное преодоление в течение 5 недель подъема, вызванного новыми подвариантами "омикрона", показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, коронавирус covid-19, вэф-2022
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Коронавирус COVID-19, ВЭФ-2022
04:47 05.09.2022
 
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий

© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Абид Мажар
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, об этом говорит успешное преодоление подъема заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Уже сегодняшняя история - достаточно успешное преодоление в течение 5 недель подъема, вызванного новыми подвариантами "омикрона", показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий", - сказала Попова журналистам.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:42Распространение коронавируса
Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетКоронавирус COVID-19ВЭФ-2022
 
 
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