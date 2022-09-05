https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, об этом говорит успешное преодоление подъема заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:47
2022-09-05T04:47
2022-09-05T04:47
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, об этом говорит успешное преодоление подъема заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Уже сегодняшняя история - достаточно успешное преодоление в течение 5 недель подъема, вызванного новыми подвариантами "омикрона", показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, коронавирус covid-19, вэф-2022
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Коронавирус COVID-19, ВЭФ-2022
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий