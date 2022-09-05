https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html

Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова

Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022

Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, об этом говорит успешное преодоление подъема заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:47

2022-09-05T04:47

2022-09-05T04:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

коронавирус covid-19

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604286320_0:572:2623:2047_1920x0_80_0_0_d80b34686f1668837473a50dcda6bb9e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, об этом говорит успешное преодоление подъема заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Уже сегодняшняя история - достаточно успешное преодоление в течение 5 недель подъема, вызванного новыми подвариантами "омикрона", показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/ogranicheniya-1814422330.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, коронавирус covid-19, вэф-2022